INNATE PHARMA : Information financière du troisième trimestre 2018

Information financiÈre du troisiÈme trimestre 2018

Accélération de la stratégie pour transformer Innate Pharma en une société de biotechnologie intégrée dédiée à l'oncologie grâce à un accord structurant avec AstraZeneca

L'extension de la collaboration avec AstraZeneca valide le leadership scientifique d'Innate en immuno-oncologie Renforce la position financière de la Société grâce à 242 millions de dollars en paiements à court-terme

Progrès significatifs des programmes propriétaires et développés en partenariat Données d'efficacité de Phase II prometteuses pour la combinaison de monalizumab et cetuximab dans les cancers de la tête et du cou chez les patients ayant reçu ou non une immunothérapie anti-PD-1/L1 Confirmation de l'activité clinique encourageante en Phase I d'IPH4102 dans les lymphomes T cutanés , avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable Recrutement du premier patient dans l'étude de Phase I évaluant IPH5401 en oncologie

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 131,7 millions d'euros

Marseille, le 15 novembre 2018, 7h00 CET

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie pour les neuf premiers mois de l'année 2018.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons présenté des données matures pour les deux programmes les plus avancés de notre portefeuille et continué d'étendre nos programmes cliniques. Ces avancées ont été le déclencheur qui a mené à l'exécution du récent accord structurant avec AstraZeneca, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. « Cet accord transformant inclut l'acquisition de Lumoxiti, un agent anti-cancéreux innovant approuvé par la FDA pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire, tout en nous permettant de bénéficier de l'expertise de notre partenaire en développement et commercialisation. C'est une étape stratégique également pour le positionnement d'IPH4102 au sein d'une franchise dédiée aux maladies rares d'onco-hématologie. Dans le même temps, l'extension de la collaboration valide notre savoir-faire en recherche et développement en immuno-oncologie et renforce notre capacité à investir dans la science et nos programmes en cours de développement afin d'amener de nouveaux traitements aux patients. »

Avancées du portefeuille :

Recrutement du premier patient dans l'étude de Phase I STELLAR-001 évaluant la combinaison d'IPH5401, un anticorps « first-in-class » anti-C5aR, et d'Imfinzi en oncologie Exécuté dans l'année suivant l'acquisition du produit Données de tolérance attendues au deuxième semestre 2019

Tendances favorables en matière de survie globale observée dans l'étude de Phase II évaluant la combinaison de monalizumab et cetuximab, chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou prétraité en rechute et/ou métastatique Données additionnelles présentées au congrès de la Société d'Immunothérapie du Cancer (Society for Immunotherapy of Cancer, SITC) montrant une efficacité prometteuse dans les sous-groupes de patients ayant reçu ou non une immunothérapie anti-PD-1/L1

Recrutement du premier patient dans l'extension de cohorte de monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou avancés, ayant précédemment reçu à la fois une chimiothérapie à base de sels de platine et une immunothérapie anti-PD-1/L1

Confirmation des données d'activité clinique encourageantes d'IPH4102 dans les lymphomes T cutanés, avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable Des données mises à jour seront présentées au congrès de la Société Américaine d'Hématologie (American Society of Hematology, ASH) Le programme de Phase II testant IPH4102 pour de multiples types de lymphomes de type T sera initié au premier semestre 2019



Événement post-clôture :

Innate a signé un accord structurant avec AstraZeneca, pour devenir une société commerciale et étendre leur collaboration de développement en oncologie : Innate Pharma a acquis les droits de commercialisation aux Etats-Unis et en Europe pour le Lumoxiti, un agent anti-cancéreux approuvé par la FDA , Sur la base des données prometteuses présentées à l'ESMO 2018, AstraZeneca a exercé son option pour obtenir la totalité des droits de monalizumab en oncologie AstraZeneca est entrée dans une collaboration de développement pour IPH5201 (anti-CD39), comprenant une option pour un co-développement et une co-commercialisation, et a obtenu des options sur plusieurs molécules précliniques prometteuses en immuno-oncologie AstraZeneca a acquis 9.8% du capital d'Innate au prix de 10€ par action Innate recevra un total de 242 millions de dollars à court terme : 118 millions de dollars reçus au quatrième trimestre 2018 et 124 millions de dollars reçus en janvier 2019 Innate paiera, en janvier 2019, 50 millions de dollars pour les droits de Lumoxiti Plus de détails sur l'accord dans la fiche d'information associée à la transaction.



Résultats financiers :

Au 30 septembre 2018, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s'élevaient à 131,7 millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s'élevait à 4,9 millions d'euros (5,9 millions d'euros au 31 décembre 2017).

La consommation nette de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevait à 44,9 millions d'euros et 9,9 millions d'euros pour, respectivement, les neuf premiers mois et le troisième trimestre 2018. Cela inclut l'encaissement au cours de la période de 11,0 millions d'euros de crédit impôt recherche pour l'année 2017.

Le tableau ci-après montre le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2017 et 2018 ainsi que pour les troisièmes trimestres des mêmes années :

En milliers d'euros Période de neuf mois se terminant le 30 septembre Période de trois mois se terminant le 30 septembre 2018

IFRS 15 2017

IFRS 15 retraité 2017

IAS 18 2018 IFRS 15 2017

IFRS 15 retraité 2017

IAS 18 Revenus des accords de collaboration et de licence 21 776 20 481 27 934 5 567 5 771 12 380 Chiffre d'affaires 21 776 20 481 27 934 5 567 5 771 12 380

Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2018 s'élevait à 21,8 millions d'euros (20,5 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2017).

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires provient majoritairement de l'accord de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca, correspondant à l'étalement comptable sur la période du paiement initial reçu en avril 2015.

Erratum : les revenus des accords de collaboration et de licence des six premiers mois de 2018 s'élevaient, sous IFRS 15, à 16 209 milliers d'euros et non 16 879 milliers d'euros tel qu'indiqué dans le rapport financier semestriel ainsi que dans le communiqué de presse publiés le 14 septembre 2018. Pour plus d'information sur les impacts comptables, vous pouvez vous référer au lien suivant.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d'Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d'oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca/Medimmune.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris. Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

Incluant des investissements court-terme (17,6m€) et des instruments financiers non-courants (37,0m€) et n'incluant pas les éléments financiers de l'accord du 23 octobre 2018 avec AstraZeneca ou tout autre élément post-clôture du troisième trimestre Food and Drug Administration IFRS 15 remplace IAS 18 « Produits des activités ordinaires », modifie le traitement comptable du revenu relatif au contrat de co-développement et de commercialisation signé avec AstraZeneca en 2015. Voir rapport semestriel pour plus d'information.

