INNATE PHARMA : flambe avec l'entrée au capital d'ASTRAZENECA

Innate Pharma flambe de 30% à 6,25 euros, soutenu par l'entrée à son capital du laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca. La multinationale va acquérir 9,8% du capital de la biotech marseillaise par le biais de l'émission d'actions nouvelles, émises au prix de 10 euros action, soit avec une prime de 108,8% par rapport au cours de clôture d'Innate Pharma d'hier, lundi 22 octobre (4,79 euros). Les termes de la transaction témoignent de la confiance qu'entretient AstraZenaca dans le portefeuille de produits en développement d'Innate.D'ailleurs, en même temps que cette annonce capitalistique, le groupe français révèle avoir signé un accord multi-termes avec AstraZeneca et MedImmune, son bras recherche et développement de molécules biologiques.Cet accord élargit la collaboration existante, visant à accélérer le développement du portefeuille en oncologie de chacune des parties et à donner plus rapidement accès aux patients à de nouvelles options thérapeutiques.Cette collaboration étendue va permettre à Innate de se développer sur le plan commercial, renforcer sa capacité d'investissement pour développer son portefeuille en immuno-oncologie (IO) et sa plateforme R&D. De son côté, AstraZeneca va enrichir son portefeuille IO avec de nouveaux programmes cliniques et précliniques.Dans le cadre de cet accord, Innate prend en licence les droits commerciaux aux États-Unis et en Europe de Lumoxiti, un traitement contre la leucémie développé par AstraZeneca et récemment approuvé par la FDA.AstraZeneca obtiendra l'intégralité des droits en oncologie de l'anticorps humanisé " first-in-class " anti-NKG2A, monalizumab, étendant le partenariat initialement annoncé en 2015.AstraZeneca acquiert également une option sur IPH5201, un anticorps ciblant CD39, ainsi que sur quatre actifs précliniques du portefeuille d'Innate.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.