INNATE PHARMA : met le cap sur Wall Street

Innate Pharma a l'intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), aux États-Unis et a soumis confidentiellement un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la SEC. Concomitamment à l'offre au public aux États-Unis, Innate Pharma a l'intention de procéder à un placement privé de ses actions ordinaires en dehors des États-Unis, principalement en Europe, y compris en France.Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles ordinaires et d'ADS et ainsi que le prix des actions nouvelles ordinaires et des ADS à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés.SEC (Securities and ExchangeLa Securities and Exchange Commission est l'organisme unique de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis. Elle a un rôle de gendarme des marchés, tout comme l'AMF en France, en particulier en terme de transparence et de déontologie des pratiques de management.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.