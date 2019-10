INNATE PHARMA : met le cap sur le Nasdaq

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Évoqué depuis quelques mois, l'introduction sur le Nasdaq d'Innate Pharma se confirme. Dans un communiqué publié ce matin, la biotech marseillaise indique que l'opération se déroulera dans le cadre d'une augmentation de capital de 10, 67 millions actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation). Comme c'est la régle pour les groupes étrangers aux Etats-Unis, l'IPO sera réalisée via des ADS (avec une parité un pour un) et via un placement privé concomitant d'actions en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis.À titre indicatif, la réalisation de l'opération, sur la base de l'émission d'un maximum de 10,67 millions d'actions nouvelles (y compris sous la forme d'ADS), entrainerait une dilution comprise entre 14,3 % et 16,1 %.Les fonds levés permettront au groupe d'accroître sa flexibilité financière afin de faire progresser son portefeuille de candidats propriétaires et sous partenariat et de mettre en place son infrastructure commerciale.Ces fonds levés, la trésorerie disponible et les cash flows opérationnels devraient permettre à Innate Pharma de financer ses activités jusqu'à fin 2021.