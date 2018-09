INNATE PHARMA : premier patient dans l'étude de Phase I évaluant IPH5401 en combinaison avec durvalumab

Innate Pharma annonce le recrutement du premier patient dans l'étude DE Phase I évaluant IPH5401 en combinaison avec durvalumab (Imfinzi®) dans différentes tumeurs solides

IPH5401 est un anticorps « first-in-class » ciblant le récepteur C5a exprimé sur un ensemble de cellules myéloïdes suppressives (MDSC) et de neutrophiles dans le microenvironnement tumoral

IPH5401 combiné au blocage de PD-1/PD-L1 représente une nouvelle approche de thérapie combinée en immuno-oncologie

Marseille, le 12 septembre 2018, 7h00 CEST

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce le recrutement du premier patient dans l'étude de Phase I avec escalade de dose et extension de cohorte (STELLAR-001) évaluant IPH5401 en combinaison avec durvalumab (Imfinzi®), un inhibiteur de point de contrôle anti-PD-L1, chez des patients présentant différentes tumeurs solides, dont des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec une résistance secondaire à des traitements d'immuno-oncologie ou d'un hépatocarcinome n'ayant jamais reçu de traitements d'immuno-oncologie.

« Nous sommes ravis d'avoir initié le premier essai clinique pour IPH5401, » commente Pierre Dodion, Directeur Médical d'Innate Pharma. « Même si des progrès considérables ont été enregistrés en immunothérapie, le mécanisme d'échappement des cellules tumorales reste un défi majeur. Nous pensons qu'IPH5401 a un fort potentiel pour traiter les patients atteints de différents types de cancers et pourrait jouer un rôle important dans les stratégies de combinaison avec les anti-PD-1/PD-L1 chez les patients qui ne répondent pas, peu ou plus aux traitements anti-PD-1/PD-L1. »

Durvalumab et IPH5401 sont tous deux des traitements d'immunothérapie des cancers, une classe de traitements qui utilise le système immunitaire du patient pour l'aider à combattre le cancer. Durvalumab bloque les interactions de PD-L1 avec PD-1 et CD80, contrant le mécanisme d'échappement à la surveillance immunitaire des cellules tumorales et induisant une réponse immunitaire. Des données précliniques suggèrent que le blocage de C5aR augmente la destruction des cellules tumorales par le système immunitaire et l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle (CRI-CIMT-EATI-AACR ICI 2017, poster #B184). C5a, un élément de la cascade du complément, est secrété par les tumeurs, où il attire et active les cellules myéloïdes suppressives (myeloid-derived suppressor cells, MDSC) et les neutrophiles exprimant C5aR dans le microenvironnement tumoral. Appartenant au système immunitaire inné, ces cellules encouragent la prolifération tumorale en secrétant des facteurs pro-inflammatoires et pro-angiogéniques. Elles inhibent fortement les cellules NK et T et freinent l'activité des inhibiteurs de points de contrôle PD-1/PD-L1.

Le design de l'étude inclut une phase initiale d'escalade de dose pour explorer trois doses d'IPH5401 en combinaison avec durvalumab dans des tumeurs solides sélectionnées et une phase d'extension de cohorte. La partie escalade de dose comprend une période de deux semaines évaluant la sécurité d'IPH5401 en amont de l'administration de la combinaison. À la plus forte dose d'IPH5401, deux schémas d'administration seront évalués. Le dosage recommandé sera ensuite utilisé dans les phases d'extension de cohorte subséquentes dans le cancer du poumon non à petites cellules avec une résistance secondaire à des traitements d'immuno-oncologie et l'hépatocarcinome n'ayant jamais reçu de traitements d'immuno-oncologie. Ces deux types de cancers représentent des populations de patients en fort besoin médical.

En janvier 2018, Innate Pharma et MedImmune, le bras recherche et développement de molécules biologiques d'AstraZeneca, ont conclu une collaboration clinique non exclusive afin d'évaluer IPH5401 en combinaison avec durvalumab dans une étude de Phase I chez des patients présentant différentes tumeurs solides sélectionnées. L'étude est conduite par Innate et les coûts sont répartis à parts égales entre les partenaires.

Les centres d'essais cliniques sont situés en France et aux Etats-Unis. Pour plus d'information sur l'essai STELLAR-001 (NCT03665129), visitez le site clinicaltrials.gov.

À propos d'IPH5401 (anti-C5aR) :

IPH5401 est un anticorps thérapeutique « first-in-class » qui se lie spécifiquement et bloque les récepteurs C5aR sur les MDSC et les neutrophiles. Appartenant au système immunitaire inné, ces cellules encouragent la prolifération tumorale en secrétant des facteurs pro-inflammatoires et pro-angiogéniques. Elles inhibent fortement les cellules NK et T et freinent l'activité des inhibiteurs de points de contrôle PD-1.

C5a, un élément de la cascade du complément, est souvent surexprimé dans les tumeurs, où il attire et active les MDSC et les neutrophiles dans le microenvironnement tumoral. Les données préliminaires suggèrent une forte expression du récepteur C5a dans le cancer du poumon non à petites cellules et l'hépatocarcinome.

À propos de durvalumab :

Durvalumab, un anticorps monoclonal anti-PD-L1, bloquant l'interaction de PD-L1 avec PD-1 et CD80 sur les cellules T, contrant les mécanismes d'échappement des tumeurs et induisant une réponse immunitaire.

Dans le cadre d'un vaste programme de développement clinique, durvalumab est exploré en monothérapie et en combinaison avec des agents d'immuno-oncologie, des petites molécules et des chimiothérapies dans un grand nombre de tumeurs et de stades de maladie.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A., est une société de biotechnologie en phase clinique, dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d'immunothérapie novatrice qui vise à rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.

Le portefeuille de la Société comprend plusieurs anticorps thérapeutiques « first-in-class » au stade clinique, des candidats précliniques et des technologies innovantes ayant le potentiel d'adresser un grand nombre de cancers en fort besoin médical.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire inné, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi. La Société construit les fondations d'une société biopharmaceutique intégrée en immuno-oncologie.

Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 180 collaborateurs. La Société est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Relations investisseurs Contacts Presse Innate Pharma

Markus Metzger / Danielle Spangler /

Jérôme Marino ATCG Press (France)

Marie Puvieux Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com

Consilium Strategic Communications (ROW) Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson Tel.: +44 (0)20 3709 5700 InnatePharma@consilium-comms.com



STELLAR = SelecTivE bLocking of compLement receptor C5AR to boost immune response and improve cancer outcomes (blocage sélectif du récepteur de la cascade du complément C5AR pour stimuler la réponse immunitaire et améliorer les traitements des cancers)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: INNATE PHARMA via Globenewswire