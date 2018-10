INNATE PHARMA : présentation de données pour monalizumab lors du congrès annuel ESMO

INNATE PHARMA ANNONCE LA PRÉSENTATION DE DONNÉES POUR MONALIZUMAB LORS DU CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ONCOLOGIE MÉDICALE (ESMO)

Une conférence téléphonique avec un leader d'opinion est organisée le lundi 22 octobre à 16h00 CEST autour des données mises à jour de l'essai de Phase II évaluant monalizumab et cetuximab

Marseille, le 16 octobre 2018, 7h00 CEST

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce que des données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant monalizumab, le produit le plus avancé de son portefeuille et développé en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune, seront présentées lors du congrès annuel de l'ESMO à Munich, du 19 au 23 octobre 2018. Par ailleurs, Eric Vivier, Directeur Scientifique, est invité au congrès de l'ESMO en tant qu'orateur au sein d'un symposium dédié à la détection précoce du cancer à l'aide de biomarqueurs peu invasifs.

Une conférence téléphonique est organisée le lundi 22 octobre à 16h00 CEST

aux numéros suivants : France et International: +33 (0)1 72 72 74 03 Etats-Unis uniquement : +1 646 722 4916 Code d'accès : 69616804# La présentation sera mise à disposition sur le site internet de la Société 30 minutes avant le début de la conférence. Vous pourrez réécouter la conférence sur le site web d'Innate Pharma.

Détails des posters et présentation :

Titre : Results of a Phase II study evaluating monalizumab in combination with cetuximab in previously treated recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN)

Date et heure : 20 octobre 2018, 15:00

Présentation : 1049PD

Session : Poster Discussion session - Head and neck

Présentateur : Jérôme Fayette, Cancérologue au Centre Léon Bérard, Lyon, France

Lieu : Hall B3 - Room 23, ICM München, Munich, Allemagne



Titre : Translational endpoints in patients with metastatic microsatellite-stable colorectal cancer (MSS-CRC) treated with durvalumab plus monalizumab (anti-NKG2A)

Date et heure : 20 octobre 2018, 12:30

Présentation : 1194P

Session : Poster Display session: Biomarkers, Gynaecological cancers, Haematological malignancies, Immunotherapy of cancer, New diagnostic tools, NSCLC - early stage, locally advanced & metastatic, SCLC, Thoracic malignancies, Translational research

Présentateur : Jennifer R. Diamond, Professeur associé, Division d'oncologie médicale à l'université du Colorado, Denver, États-Unis

Lieu : Hall A3, Poster Area Networking Hub, ICM München, Munich, Allemagne



Titre : Changes in the innate immune system as early events in cancer

Date et heure : 22 octobre 2018, 15:05 - 15:25

Session : Special Symposium

Nom de la session : Early detection of cancer using minimally invasive biomarkers

Présentateur : Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate Pharma, Marseille, France

Lieu : Hall A1 - Salle 17, ICM München, Munich, Allemagne

Les posters seront disponibles sur le site de la Société après chaque session.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A., est une société de biotechnologie en phase clinique, dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d'immunothérapie novatrice qui vise à rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales.

Le portefeuille de la Société comprend plusieurs anticorps thérapeutiques « first-in-class » au stade clinique, des candidats précliniques et des technologies innovantes ayant le potentiel d'adresser un grand nombre de cancers en fort besoin médical.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire inné, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK.

Cette approche lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi. La Société construit les fondations d'une société biopharmaceutique intégrée en immuno-oncologie.

Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 190 collaborateurs. La Société est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Relations investisseurs Contacts Presse Innate Pharma

Markus Metzger / Danielle Spangler /

Jérôme Marino ATCG Press (France)

Marie Puvieux Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com

Consilium Strategic Communications (ROW) Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson Tel.: +44 (0)20 3709 5700 InnatePharma@consilium-comms.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: INNATE PHARMA via Globenewswire