INNATE PHARMA : présentera des données cliniques lors de deux congrès aux Etats-Unis

Innate Pharma présentera des données cliniques lors de sessions orales à deux prochains congrès majeurs d'oncologie. La biotech présentera des résultats cliniques et translationnels sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab dans les cancers de la tête et du cou en rechute ou métastatique au congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2018, à Washington (7 au 11 novembre)Elle présentera par ailleurs des données mises à jour pour l'essai de Phase I évaluant IPH4102 chez les patients présentant un Syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire au congrès annuel de l'ASH (American society of hematology) 2018, à San Diego (1 au 4 décembre).Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.