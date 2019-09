INNATE PHARMA : résultats semestriels en nette amélioration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Innate Pharma a réalisé au premier semestre 2019 un bénéfice net de13,2 millions d’euros contre une perte nette de 15,1 millions d’euros un an plus tôt. La biotech marseillaise a dégagé un résultat opérationnel de 9,465 millions, contre une perte opérationnelle de 14,902 millions au premier semestre 2018. Les produits opérationnels ont bondi de 157% à 59,155 millions. 51,6 millions d’euros proviennent des accords de collaboration et de licence et 7,6 millions d’euros du crédit d’impôt recherche.La trésorerie est ressortie à 200,3 millions d'euros au 30 juin 2019 (202,7 millions d'euros au 31 décembre 2018), incluant 35,3 millions d'euros d'instruments financiers non courants (35,2 millions d'euros au 31 décembre 2018).Ce montant inclut l'encaissement de 108,8 millions d'euros correspondant au second et dernier paiement d'AstraZeneca associé a la signature de l'accord d'octobre 2018 ainsi que du paiement de 50 millions de dollars (ou 43,8 millions de dollars) à AstraZeneca au titre de l'accord sur Lumoxiti et des contreparties supplémentaires pour monalizumab et anti-CD39, payées à Novo Nordisk A/S et Orega Biotech, pour un montant des montants respectifs de 15 millions de dollars (ou 13,1 millions d'euros) et 7,0 millions d'euros.