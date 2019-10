INNATE PHARMA : suspend son cours provisoirement le temps d'entrer à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le cours de Bourse d'Innate Pharma est suspendu à Paris dans le cadre de l'introduction en bourse du groupe sur le Nasdaq. Cette suspension permettra la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des ADSl sur le marché américain. Les négociations reprendront dès demain à Paris. Dans un communiqué distinct, la biotech marseillaise a annoncé que l'IPO se montait à 68,8 millions de dollars brut, soit 62,1 millions d'euros. Elle se traduit par l'émission de 12,5 millions d'actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 4,97 euros.Ce prix, qui valorise l'ADS à 5,5 dollars, représente une décote de 14,8% par rapport au cours de référence déterminé par la société conformément à la 31ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2019. Le titre a terminé hier soir à 5,64 euros.Les fonds levés permettront au groupe d'accroître sa flexibilité financière afin de faire progresser son portefeuille de candidats propriétaires et sous partenariat et de mettre en place son infrastructure commerciale.