INNATE PHARMA : trésorerie de 141,6 millions d'euros au 30 juin 2018

Innate Pharma affichait une situation de trésorerie de 141,6 millions d'euros au 30 juin 2018 contre 176,6 millions d'euros au 31 décembre 2017. Sur les six premiers mois de l'année, la biotech française a essuyé une perte nette de 16,2 millions d'euros contre - 16,6 millions au premier semestre 2017. Les charges opérationnelles sont passées de 37,1 millions d'euros à 39,4 millions d'euros, dont 86% consacrés à la recherché et développement. L'augmentation de 4,6 millions des dépenses de recherche et développement est en ligne avec l’élargissement et l’avancement du portefeuille d’Innate.Les revenus ont atteint 23,7 millions d'euros (21,2 millions d'euros au premier semestre 2017), provenant principalement des accords de collaboration et de licence (16,9 millions d'euros) et du crédit impôt recherche (6,2 millions d'euros). Les revenus des accords de collaboration et de licence correspondent principalement à l'étalement comptable du paiement reçu par Innate Pharma relatif à l'accord signé en avril 2015 avec AstraZeneca/MedImmune pour monalizumab (16,7 millions d'euros).