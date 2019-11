Innate Pharma : Information financière du troisième trimestre 2019

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s’élevant à 215,2 millions d’euros i Le montant brut cumulé de l’Offre globale et de l’offre au public sur le Nasdaq s’élève à 79,1 millions de dollars (71,4 millions d’euros ii )

Monalizumab va entrer en Phase III en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un cancer épidermoïde de la tête et du cou (CETC) ayant déjà reçu un traitement d’immunothérapie anti-PD-(L)1

Les données encourageantes issues de l’escalade de dose d’IPH5401 (anti-C5aR) soutiennent l’avancement du programme dans le carcinome hépatocellulaire (CHC) et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

La transition des activités commerciales ainsi que le dépôt du dossier réglementaire en Europe de Lumoxiti suivent leur cours

Marseille, le 13 novembre 2019, 7h00

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH ; Nasdaq : IPHA) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa position de trésorerie pour les neuf premiers mois de l’année 2019.

« Nous avons fait de grandes avancées cette année et plus particulièrement au troisième trimestre, qui a vu se réaliser deux évènements majeurs qui continueront à impacter la Société, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « Avec notre partenaire AstraZeneca, nous avons décidé de faire entrer monalizumab en Phase III validant notre approche innovante de l’immuno-oncologie et faisant rapprochant ainsi un potentiel nouveau traitement des patients présentant un cancer de la tête et du cou. La mise en œuvre de notre cotation au Nasdaq marque une étape cruciale dans la reconnaissance de la Société et soutient notre stratégie de long-terme de devenir un leader mondial de l’immuno-oncologie. »

« La réalisation de notre cotation au Nasdaq nous permet de renforcer notre position financière tout en élargissant notre base d’investisseurs institutionnels américains et internationaux, » commente Laure-Hélène Mercier, Directrice financière d’Innate Pharma. « Avec cette opération, nous avons les ressources adéquates pour financer la croissance et la maturation de notre portefeuille, ainsi que pour soutenir notre expansion opérationnelle et commerciale aux États-Unis. Cette année, nous avons à la fois connu des réussites cliniques et opérationnelles. Nous regardons maintenant vers 2020 et 2021 où nous comptons amener nos programmes à délivrer plusieurs jeux de données. »

Avancées du portefeuille :

Monalizumab (anticorps anti-NKG2A), en partenariat avec AstraZeneca :

Innate a annoncé qu’AstraZeneca (LSE/STO/NYSE : AZN) a décidé de tester monalizumab dans un essai clinique randomisé de Phase III qui évaluera la combinaison de monalizumab avec cetuximab chez des patients présentant un CETC en rechute ou métastatique ayant déjà reçu un traitement d’immunothérapie anti-PD-(L)1. Cet essai sera cofinancé par les deux partenaires iii . Son démarrage est prévu en 2020, sous réserve de l’accord des autorités réglementaires.

. Son démarrage est prévu en 2020, sous réserve de l’accord des autorités réglementaires. Au congrès 2019 de l’ESMO 2019, Innate a présenté des données de suivi de long-terme sur les 40 patients de l’étude de Phase II évaluant monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un CETC en rechute ou métastatique. Une survie globale médiane de 8,5 mois (14,1 mois contre 7,8 mois pour les patients n’ayant jamais reçu d’immunothérapie) avec un suivi médian de 17 mois ; Un taux de survie à 12 mois de 44% (60% pour les patients ayant déjà reçu une immunothérapie et 32% pour ceux qui n’en ont jamais reçu).

L’extension de cohorte 2 évalue la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un CETC en rechute ou métastatique ayant déjà reçu un traitement d’immunothérapie anti-PD-(L)1. Le recrutement a démarré en septembre 2018 et les 40 patients prévus ont tous été recrutés. La Société estime pouvoir présenter des données préliminaires issues de cette deuxième cohorte au premier semestre 2020.

L’extension de cohorte 3 évalue la combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab chez des patients présentant un CETC en rechute ou métastatique n’ayant jamais reçu un traitement d’immunothérapie anti-PD-(L)1. Des données préliminaires sont attendues au second semestre 2020.

IPH5401 (anticorps anti-C5aR) :

Au congrès 2019 de l’ESMO 2019, Innate a présenté des données encourageantes issues de l’étude en escalade de dose STELLAR-001. La combinaison d’IPH5401 et durvalumab a été bien tolérée. En matière de sécurité, aucune toxicité limitant la dose ou toxicité liée au niveau de dose n’ont été observées. Douze patients étaient évalués pour l’efficacité. Des signaux primaires d’efficacité ont été observés chez des patients présentant un CPNPC et un CHC, ces deux types de cancer étant corrélés à une forte expression du récepteur de C5a. Une réponse partielle confirmée a été observée chez un patient présentant un CHC ayant progressé après traitement par nivolumab ainsi qu’une stabilisation prolongée (40 semaines) a été observée chez un patient présentant un CPNPC ayant progressé après traitement par nivolumab; Des données in vitro complémentaires décrivant son mécanisme d’action ont été présentées début novembre au congrès 2019 de la SITC 2019.

Les extensions de cohortes évaluant la combinaison d’IPH5401 et durvalumab chez des patients présentant un CPNPC en résistance secondaire après un traitement d’immunothérapie, ainsi que chez des patients présentant un CHC n’ayant jamais été traité par immunothérapie ont démarré. De plus, la Société a décidé d’ajouter une cohorte additionnelle évaluant la même combinaison chez des patients présentant un CHC ayant déjà été traités par immunothérapie, sous réserve de l’accord des autorités réglementaires. Des données préliminaires issues des premières extensions de cohortes sont attendues pour le second semestre 2020.

Lumoxiti, un produit commercial first-in-class pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes acquis auprès d’AstraZeneca

Innate continue à établir des équipes commerciales et affaires médicales aux États-Unis. Au quatrième trimestre, l’équipe américaine sera constituée d’environ 15 professionnels sur le terrain accomplissant la transition de toutes les activités commerciales d’AstraZeneca. En respect de l’accord, Innate reste en voie pour une transition complète de l’autorisation de mise sur le marché de Lumoxiti d’ici à mi-2020.

La soumission, par AstraZeneca, du dossier d’approbation réglementaire de Lumoxiti dans l’Union Européenne, pour le traitement de patients présentant une leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire, est en cours. La soumission du dossier est attendue d’ici la fin de l’année 2019. À la soumission du dossier, AstraZeneca est éligible à un paiement d’étape réglementaire de 15 millions de dollars.

Portefeuille préclinique et découverte de médicaments :

Innate a annoncé la publication d’un article de synthèse dans Nature intitulé « Harnessing Innate Immunity in Cancer Therapy » et signé par des scientifiques d’Innate Pharma associés à d’autres immunologistes de renom. L’article se concentre sur les interactions entre cancer et système immunitaire, dans lesquelles les cellules de l’immunité innée jouent un rôle primordial dans le combat contre les cancers iv .

. Au congrès 2019 de la SITC, Innate a montré son expertise en découverte de nouveaux médicaments en immuno-oncologie avec la présentation de données précliniques sur IPH5401, IPH5201 (anti-CD39) and IPH5301 (anti-CD73), ciblant la voie adénosine immunosuppressive, ainsi que les nouveaux anticorps trifonctionnels engageant les cellules NK (NK cell engagers - NKCEs) propriétaires de la Société.

Évènements post-clôture :

En octobre, Innate Pharma a réalisé son offre globale incluant son offre au public sur le Nasdaq Global Select Market, résultant en un montant brut cumulé d’environ 79,1 millions de dollars (71,4 millions d’euros v ), provenant de la vente d’American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis et d’un placement privé d’actions ordinaires en Europe. L’offre globale aboutit à l’émission de 14 375 000 actions ordinaires nouvelles, comprenant 9 922 227 ADS, à un prix de souscription unitaire de 5,50 dollars et 4 452 773 actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé en Europe (y compris la France), à un prix de souscription unitaire de 4,97 euros. Chaque ADS représente une action ordinaire.

Résultats financiers :

Au 30 septembre 2019, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s’élevaient à 215,2 millions d’euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s’élevait à 18,3 millions d’euros, dont 0,9 million d’euros résultant de l’application d’IFRS 16vii (4,9 millions d’euros au 30 septembre 2018). Les montants relatifs à l’offre globale d’octobre ne sont pas inclus.

L’augmentation de la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers provient principalement des éléments ci-après :

La réception en juillet 2019 du crédit impôt recherche relatif à l’année fiscale 2018 (13,5 millions d’euros) viii ; et

; et Le tirage en août 2019 des 13,9 millions d’euros restant du prêt de 15,2 millions d’euros accordé en juillet 2017 par Société Générale, augmentant ainsi le passif financierix.

Le chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2019 s’élevait à 65,4 millions d’euros (21,8 millions d’euros pour le troisième trimestre 2018). Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires provient majoritairement des accords de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca, correspondant à l’étalement comptable sur la période des paiements initiaux reçus dans ce cadre.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a élargi son expertise au microenvironnement tumoral et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des anticorps. L’approche d’Innate Pharma lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Innate Pharma est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé Euronext Paris (Euronext : IPH – ISIN : FR0010331421) et sur le Nasdaq Global Select Market (Nasdaq : IPHA).

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société ainsi que la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma ( www.innate-pharma.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le prospectus définitif de la Société daté du 16 octobre 2019 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.





i Incluant des investissements court-terme (16,4 millions d’euros) et des instruments financiers non-courants (35,6 millions d’euros). Cela n’inclut pas les montants issus de l’offre globale d’octobre 2019.

ii Sur la base d’un taux de change de 1€ = 1,1065$ le 16 octobre 2019

[iii] En vertu de l’accord de 2015 avec AstraZeneca, Innate cofinancera le programme de développement de Phase III de monalizumab à hauteur de 30%, une limite à l’engagement financier d’Innate ayant été préétablie, pour être éligible à 50% des profits en Europe. Innate Pharma est éligible à un paiement d’étape de 100 millions de dollars au traitement du premier patient.

iv Olivier Demaria, Stéphanie Cornen, Marc Daëron, Yannis Morel, Ruslan Medzhitov & Eric Vivier. Harnessing Innate Immunity in Cancer Therapy. Nature, October 2nd, 2019.

v Sur la base d’un taux de change de 1€ = 1,1065$ le 16 octobre 2019

vi Olivier Demaria, Stéphanie Cornen, Marc Daëron, Yannis Morel, Ruslan Medzhitov & Eric Vivier. Harnessing Innate Immunity in Cancer Therapy. Nature, October 2nd, 2019.

vii La norme IFRS 16 « Contrats de location » remplace la norme IAS 17 à partir du 1er janvier 2019. L’application d’IFRS 16 impose la reconnaissance d’une dette de loyers pour tous les crédits-baux (opérationnels et financiers) alors que, sous IAS 17, seuls les crédits-baux financiers étaient concernés.

viii La Société est éligible au remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherché car elle répond aux critères de PME communautaire. Selon les estimations de la direction, ce statut pourrait être perdu à la fin de l’exercice 2019.

ix Comme précisé dans les résultats semestriels 2019, au 30 juin 2019, 1,3 million d’euros avait préalablement été tire sur le prêt de 15,2 million d’euros accordé en juillet 2017 par la Société Générale.





