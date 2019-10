Innate Pharma : La biotech française Innate se lance sur le Nasdaq

Dans un communiqué, elle précise que cette initiative s'inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation) dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes.

L’opération sera réalisée via une offre d'American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis et d’un placement privé concomitant d'actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis.

Le prix de souscription unitaire ainsi que le nombre final de titres émis dans ce seront déterminés à l’issue du processus de construction du livre d’ordres qui débute immédiatement, ajoute Innate Pharma.

Créée en 1999, cette société de biotechnologie, basée à Marseille, est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation d'anticorps thérapeutiques exploitant le système immunitaire pour traiter des cancers.

Le produit de cette opération financière doit notamment financer le développement clinique du monalizumab, mené en collaboration avec AstraZeneca, qui est actuellement évalué pour le traitement de patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou métastatique et de patients atteints d’une tumeur solide avancée, y compris du cancer colorectal.

