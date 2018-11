Innate Pharma : Présentation de données cliniques lors de sessions orales à deux prochains congrès majeurs d’oncologie

Présentation orale de résultats cliniques et translationnels sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab dans les cancers de la tête et du cou en rechute ou métastatique au congrès annuel du SITC 2018

Présentation orale de données mises à jour pour l'essai de Phase I évaluant IPH4102 chez les patients présentant un Syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire au congrès annuel de l'ASH 2018

Marseille, le 2 novembre 2018, 7h00 CET

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce que des données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant monalizumab, le produit le plus avancé de son portefeuille et développé en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune, et son anticorps first-in-class IPH4102, seront respectivement présentées lors du congrès 2018 du SITC[1] à Washington (7 au 11 novembre 2018) et au congrès annuel de l'ASH[2] à San Diego (1 au 4 décembre 2018).

SITC 2018:

Titre : monalizumab in combination with cetuximab in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN): clinical and translational biomarker results

Date et heure : 11 novembre 2018, 9h05

Session : Clinical Trials Session 302

Présentateur : Roger Cohen, Investigateur principal et Professeur de Médecine à l'hôpital universitaire de Pennsylvanie

Lieu : 202 AB, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C., USA

ASH 2018:

Titre : IPH4102; an anti-KIR3DL2 monoclonal antibody in refractory Sézary Syndrome: Results from a multicenter phase 1 trial

Date et heure : 3 décembre 2018, 11h45

Session : 624. Hodgkin Lymphoma and T/NK Cell Lymphoma-Clinical Studies: Immunotherapy and Targeted Strategies.

Présentateur : Martine Bagot, Investigateur principal et Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Lieu : San Diego Convention Center, Room 6F, San Diego, USA

Innate Pharma prend également part à plusieurs congrès scientifiques, listés ci-après :

13th Annual Meeting of Chinese Society for Immunology, Shanghai, Chine, du 7 au 11 novembre, 2018

PEGS Europe 2018, Lisbonne, Portugal, du 12 au 16 novembre 2018

4th ICI Europe Summit, Berlin, Allemagne, du 27 au 29 novembre 2018

3rd International Conference on Innate Lymphoid Cells, Tokyo, Japon, du 29 novembre au 1er décembre 2018

Pour le détail de chaque évènement, visitez la rubrique « évènements » du site internet d'Innate Pharma.