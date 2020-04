Innate Pharma : Publie Son Document d'Enregistrement Universel 2019 Et Son Rapport Annuel 2019 Sur « Form 20-F »

Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce que son Document d’enregistrement universel pour l’année 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 24 avril 2020. Il peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (www.innate-pharma.com/fr, rubrique Investisseurs / Information réglementée et publications) ou sur le site Internet de l’AMF (www.amf.org).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2019,

le rapport de gestion 2019,

le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce,

les rapports des commissaires aux comptes.

Innate annonce également que son rapport annuel sur Form 20-F pour l’année 2019 (en langue anglaise) a été déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 24 avril 2020. Il peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (www.innate-pharma.com/fr, rubrique Investisseurs / Information réglementée et publications) ou à partir du site Internet de la SEC (www.sec.gov).

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA

9695002Y8420ZB8HJE29

Avertissement :

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate dans un quelconque pays.

