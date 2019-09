13 septembre (Reuters) - Innate Pharma SA a annoncé vendredi dans un communiqué:

* Une position de trésorerie de 200,3 mlns d'euros au 30 juin 2019 ;

* Un résultat net de €13,24 mlns à fin juin 2019 contre une perte de €15,11 mlns un an plus tôt ;

* Des produits opérationnels de €59,1 mlns à fin juin 2019 contre €22,99 mlns un an plus tôt