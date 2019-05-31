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INNATE PHARMA

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Innate Pharma-Résultats positifs de NKp46 contre les cancers

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31/05/2019 | 07:21

31 mai (Reuters) - Innate Pharma a annoncé vendredi dans un communiqué :

* LA PUBLICATION DE DONNÉES DÉMONTRANT LE POTENTIEL DES NKCE NKP46 MULTIFONCTIONNELS EN IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS.

* LES RECHERCHES PRÉSENTÉES METTENT EN ÉVIDENCE LE POTENTIEL DES ANTICORPS MULTISPÉCIFIQUES "FIRST-IN-CLASS" ENGAGEANT LES CELLULES NK (NKCE, NK CELL ENGAGER) PAR NKP46, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOLÉCULES À BASE D'ANTICORPS POUR COMBATTRE LE CANCER.

* DANS LE CADRE DANS LA COLLABORATION R&D ÉTENDUE ANNONCÉE EN OCTOBRE 2018, ASTRAZENECA A RÉCEMMENT FAIT L'ACQUISITION D'UNE OPTION DE LICENCE EXCLUSIVE POUR UN PROGRAMME D'ANTICORPS MULTISPÉCIFIQUE ENGAGEANT LES CELLULES NK PAR NKP46 ISSU DU PORTEFEUILLE PRÉCLINIQUE D'INNATE PHARMA.

* INNATE EST ÉLIGIBLE À DES PAIEMENTS D'EXERCICE D'OPTION, PAIEMENTS D'ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT ET COMMERCIALES POUVANT ATTEINDRE 855 MILLIONS DE DOLLARS AINSI QUE DES REDEVANCES SUR LES VENTES "HIGH SINGLE DIGIT AND DOUBLE DIGIT TIERED".

* EN OUTRE, INNATE PHARMA ET SANOFI ONT MIS EN PLACE UN ACCORD DE COLLABORATION ET DE LICENCE POUR LA GÉNÉRATION ET L'ÉVALUATION DE JUSQU'À DEUX CANDIDATS BISPÉCIFIQUES (DONT IPH61) EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE D'INNATE PHARMA ET LES FORMATS D'ANTICORPS BISPÉCIFIQUES PROPRIÉTAIRES DE SANOFI AINSI QUE SES CIBLES TUMORALES.

* INNATE PHARMA EST ÉLIGIBLE À CE TITRE DES PAIEMENTS DÉTAPES LIÉS À L'ATTEINTE D'OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET DE COMMERCIALISATION POUVANT ATTEINDRE 400 MILLIONS D'EUROS AINSI QU'À DES REDEVANCES ASSISES SUR LES VENTES NETTES. Le communiqué : https://reut.rs/2MkjvoB Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ASTRAZENECA -0.27%5862 Cours en différé.-0.19%
INNATE PHARMA 0.43%5.89 Cours en temps réel.-20.78%
SANOFI -0.10%73.19 Cours en temps réel.-3.26%
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EBIT 2019 -31,9 M
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Trésorerie 2019 135 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -
PER 2020
VE / CA 2019 3,26x
VE / CA 2020 3,29x
Capitalisation 377 M
Graphique INNATE PHARMA
Durée : Période :
Innate Pharma : Graphique analyse technique Innate Pharma | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique INNATE PHARMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 12,2 €
Ecart / Objectif Moyen 107%
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Laure-Hélène Mercier CFO & Director-Investor Relations
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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