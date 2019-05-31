Innate Pharma-Résultats positifs de NKp46 contre les cancers

31 mai (Reuters) - Innate Pharma a annoncé vendredi
dans un communiqué :
* LA PUBLICATION DE DONNÉES DÉMONTRANT LE POTENTIEL DES NKCE
NKP46
MULTIFONCTIONNELS EN IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS.
* LES RECHERCHES PRÉSENTÉES METTENT EN ÉVIDENCE LE POTENTIEL
DES
ANTICORPS MULTISPÉCIFIQUES "FIRST-IN-CLASS" ENGAGEANT LES
CELLULES NK (NKCE, NK CELL ENGAGER) PAR NKP46, UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE MOLÉCULES À BASE D'ANTICORPS POUR COMBATTRE LE
CANCER.
* DANS LE CADRE DANS LA COLLABORATION R&D ÉTENDUE ANNONCÉE
EN
OCTOBRE 2018, ASTRAZENECA A RÉCEMMENT FAIT L'ACQUISITION D'UNE
OPTION DE LICENCE EXCLUSIVE POUR UN PROGRAMME D'ANTICORPS
MULTISPÉCIFIQUE ENGAGEANT LES
CELLULES NK PAR NKP46 ISSU DU PORTEFEUILLE PRÉCLINIQUE D'INNATE
PHARMA.
* INNATE EST ÉLIGIBLE À DES PAIEMENTS D'EXERCICE D'OPTION,
PAIEMENTS D'ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT ET COMMERCIALES POUVANT
ATTEINDRE 855 MILLIONS DE DOLLARS AINSI QUE DES REDEVANCES SUR
LES VENTES "HIGH SINGLE DIGIT AND DOUBLE DIGIT TIERED".
* EN OUTRE, INNATE PHARMA ET SANOFI ONT MIS EN PLACE UN
ACCORD DE
COLLABORATION ET DE LICENCE POUR LA GÉNÉRATION ET L'ÉVALUATION
DE JUSQU'À DEUX CANDIDATS BISPÉCIFIQUES (DONT IPH61) EN
UTILISANT LA TECHNOLOGIE D'INNATE PHARMA ET LES FORMATS
D'ANTICORPS BISPÉCIFIQUES PROPRIÉTAIRES DE SANOFI
AINSI QUE SES CIBLES TUMORALES.
* INNATE PHARMA EST ÉLIGIBLE À CE TITRE DES PAIEMENTS
DÉTAPES
LIÉS À L'ATTEINTE D'OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET DE
COMMERCIALISATION POUVANT ATTEINDRE 400 MILLIONS
D'EUROS AINSI QU'À DES REDEVANCES ASSISES SUR LES VENTES NETTES.
Le communiqué : https://reut.rs/2MkjvoB
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(Benjamin Mallet)