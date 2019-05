Innate Pharma-Résultats positifs de NKp46 contre les cancers

31 mai (Reuters) - Innate Pharma a annoncé vendredi dans un communiqué :

* LA PUBLICATION DE DONNÉES DÉMONTRANT LE POTENTIEL DES NKCE NKP46 MULTIFONCTIONNELS EN IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS.

* LES RECHERCHES PRÉSENTÉES METTENT EN ÉVIDENCE LE POTENTIEL DES ANTICORPS MULTISPÉCIFIQUES "FIRST-IN-CLASS" ENGAGEANT LES CELLULES NK (NKCE, NK CELL ENGAGER) PAR NKP46, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOLÉCULES À BASE D'ANTICORPS POUR COMBATTRE LE CANCER.

* DANS LE CADRE DANS LA COLLABORATION R&D ÉTENDUE ANNONCÉE EN OCTOBRE 2018, ASTRAZENECA A RÉCEMMENT FAIT L'ACQUISITION D'UNE OPTION DE LICENCE EXCLUSIVE POUR UN PROGRAMME D'ANTICORPS MULTISPÉCIFIQUE ENGAGEANT LES CELLULES NK PAR NKP46 ISSU DU PORTEFEUILLE PRÉCLINIQUE D'INNATE PHARMA.

* INNATE EST ÉLIGIBLE À DES PAIEMENTS D'EXERCICE D'OPTION, PAIEMENTS D'ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT ET COMMERCIALES POUVANT ATTEINDRE 855 MILLIONS DE DOLLARS AINSI QUE DES REDEVANCES SUR LES VENTES "HIGH SINGLE DIGIT AND DOUBLE DIGIT TIERED".

* EN OUTRE, INNATE PHARMA ET SANOFI ONT MIS EN PLACE UN ACCORD DE COLLABORATION ET DE LICENCE POUR LA GÉNÉRATION ET L'ÉVALUATION DE JUSQU'À DEUX CANDIDATS BISPÉCIFIQUES (DONT IPH61) EN UTILISANT LA TECHNOLOGIE D'INNATE PHARMA ET LES FORMATS D'ANTICORPS BISPÉCIFIQUES PROPRIÉTAIRES DE SANOFI AINSI QUE SES CIBLES TUMORALES.

* INNATE PHARMA EST ÉLIGIBLE À CE TITRE DES PAIEMENTS D’ÉTAPES LIÉS À L'ATTEINTE D'OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET DE COMMERCIALISATION POUVANT ATTEINDRE 400 MILLIONS D'EUROS AINSI QU'À DES REDEVANCES ASSISES SUR LES VENTES NETTES. Le communiqué : https://reut.rs/2MkjvoB Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

