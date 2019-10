CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ A ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE NI A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (« U.S. PERSONS »), POUR LEUR BÉNÉFICE OU POUR LEUR COMPTE (TEL QUE DÉFINI DANS LA REGULATION S AU TITRE DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933), EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OU L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES SONT OU SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE.

INNATE PHARMA ANNONCE L’EXERCICE INTÉGRAL DE L’OPTION DE SURALLOCATION ACCORDÉE AUX BANQUES GARANTES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL ET DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET PERMETTANT LA SOUSCRIPTION DE 1 875 000 ADSs SUPPLÉMENTAIRES





Marseille, le 18 octobre 2019, 16h00

INNATE PHARMA S.A. (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH), société de biotechnologie française spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation d’anticorps thérapeutiques « first-in-class » exploitant le système immunitaire pour traiter des cancers en fort besoin médical, annonce aujourd’hui que les banques garantes de l’augmentation de capital de 12 500 000 actions nouvelles, comprenant une offre au public de 8 047 227 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d’entre elles représentant une action ordinaire et un placement privé concomitant de 4 452 773 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis (l’« Offre Globale ») ont exercé la totalité de l’option de surallocation leur permettant de souscrire 1 875 000 actions nouvelles supplémentaires qui seront livrées sous la forme d’ADSs. Le règlement-livraison interviendra en même temps que celui de l’augmentation de capital initiale.

En conséquence, le nombre total d’actions de la Société et d’ADSs émis dans le cadre de l’Offre Globale s’élève à 14 375 000 actions, dont 9 922 227 seront livrées sous forme d’ADSs, portant ainsi la taille de l’opération à environ 79,1 millions de dollars, équivalent à 71,4 millions d’euros1.

Par ailleurs, Citigroup Global Markets Inc., en sa qualité d’agent stabilisateur, déclare qu’aucune opération de stabilisation n’a été réalisée. La période durant laquelle des opérations de stabilisation pouvaient être effectuées se termine ce jour.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a élargi son expertise au microenvironnement tumoral et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des anticorps. L’approche d’Innate Pharma lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Innate Pharma est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé Euronext Paris (Euronext : IPH – ISIN : FR0010331421).

L’attention est investisseurs est attirée sur la section 3 « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 septembre 2019, disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma ( www.innate-pharma.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ). Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Ce communiqué de presse a été réalisé en langues française et anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

