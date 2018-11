Innate Pharma : annonce la présentation de données cliniques à deux prochains congrès majeurs d'oncologie

Innate Pharma annonce la présentation de données cliniques lors de sessions orales à deux prochains congrès majeurs d'oncologie

Présentation orale de résultats cliniques et translationnels sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab dans les cancers de la tête et du cou en rechute ou métastatique au congrès annuel du SITC 2018

Présentation orale de données mises à jour pour l'essai de Phase I évaluant IPH4102 chez les patients présentant un Syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire au congrès annuel de l'ASH 2018

Marseille, le 2 novembre 2018, 7h00 CET

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce que des données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant monalizumab, le produit le plus avancé de son portefeuille et développé en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune, et son anticorps first-in-class IPH4102, seront respectivement présentées lors du congrès 2018 du SITC à Washington (7 au 11 novembre 2018) et au congrès annuel de l'ASH à San Diego (1 au 4 décembre 2018).

SITC 2018:

Titre : monalizumab in combination with cetuximab in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN): clinical and translational biomarker results

Date et heure : 11 novembre 2018, 9h05

Session : Clinical Trials Session 302

Présentateur : Roger Cohen, Investigateur principal et Professeur de Médecine à l'hôpital universitaire de Pennsylvanie

Lieu : 202 AB, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C., USA

ASH 2018:

Titre : IPH4102; an anti-KIR3DL2 monoclonal antibody in refractory Sézary Syndrome: Results from a multicenter phase 1 trial

Date et heure : 3 décembre 2018, 11h45

Session : 624. Hodgkin Lymphoma and T/NK Cell Lymphoma-Clinical Studies: Immunotherapy and Targeted Strategies.

Présentateur : Martine Bagot, Investigateur principal et Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Lieu : San Diego Convention Center, Room 6F, San Diego, USA

Innate Pharma prend également part à plusieurs congrès scientifiques, listés ci-après :

13th Annual Meeting of Chinese Society for Immunology, Shanghai, Chine, du 7 au 11 novembre, 2018

PEGS Europe 2018, Lisbonne, Portugal, du 12 au 16 novembre 2018

4th ICI Europe Summit, Berlin, Allemagne, du 27 au 29 novembre 2018

3rd International Conference on Innate Lymphoid Cells, Tokyo, Japon, du 29 novembre au 1er décembre 2018

Pour le détail de chaque évènement, visitez la rubrique « évènements » du site internet d'Innate Pharma.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d'Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d'oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca/Medimmune.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris. Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Relations investisseurs Contacts Presse Innate Pharma

Markus Metzger / Danielle Spangler /

Jérôme Marino ATCG Press (France)

Marie Puvieux Tel.: +33 (0)4 30 30 30 30 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com

Consilium Strategic Communications (ROW) Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson Tel.: +44 (0)20 3709 5700 InnatePharma@consilium-comms.com



Society for Immunotherapy of Cancer American society of hematology

