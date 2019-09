INNATE PHARMA ANNONCE LA PRÉSENTATION DE DONNÉES CLINIQUES SUR IPH5401 ET MONALIZUMAB AU CONGRÈS DE L’ESMO 2019

Données préliminaires issues de STELLAR-001, l’étude de Phase I en escalade de dose évaluant IPH5401 chez des patients présentant des tumeurs solides avancées

Données de survie à un an pour la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un cancer de la tête et du cou

Données préliminaires de sécurité pour la combinaison de monalizumab avec durvalumab et le standard de traitement en première ligne du cancer colorectal

Marseille, le 23 septembre 2019, 07h00

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) proposera une mise à jour de différents essais cliniques en cours lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale (European Society d’Oncologie Médicale – ESMO), se déroulant à Barcelone du 27 septembre au 1er octobre 2019. Seront notamment présentés les résultats préliminaires de STELLAR-001, l’étude de Phase I en escalade de dose évaluant IPH5401, l’anticorps anti-C5aR de la Société, en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées. En outre, des données sur des essais évaluant monalizumab, l’actif le plus avancé de la Société, objet d’un partenariat avec AstraZeneca, seront présentées.

« Nous sommes ravis de présenter de nouvelles données sur deux de nos programmes en clinique au congrès de l’ESMO 2019. Notre poster sur IPH5401 sera la première présentation de données cliniques de cet agent en combinaison avec un anticorps anti-PD-L1 en oncologie, » commente Pierre Dodion, Directeur médical d’Innate Pharma. « Nous présenterons également des données cliniques de suivi à long terme de la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un cancer de la tête et du cou. Nous avons hâte de pouvoir partager avec la communauté médicale ces nouvelles données prometteuses. »

Présentations de posters le 30 septembre 2019 entre 12h00 et 13h00 - Poster Area Hall 4 :

Preliminary results of STELLAR-001, a dose escalation phase I study of the anti-C5aR, IPH5401, in combination with durvalumab in advanced solid tumors. (ID 1285)

Poster #1203P | Presenté par Christophe Massard (Villejuif, France) Monalizumab in combination with cetuximab in patients (pts) with recurrent or metastatic (R/M) head and neck cancer (SCCHN) previously treated or not with PD-(L)1 inhibitors (IO): 1-year survival data. (ID 1242)

Poster #1134P | Presenté par Roger B. Cohen (Philadelphia, PA, USA) Durvalumab + monalizumab, mFOLFOX6, and bevacizumab in patients (pts) with metastatic microsatellite-stable colorectal cancer (MSS-CRC) (ID 3681)

Poster #1201P | Presenté par May Cho (Sacramento, CA, USA)

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a élargi son expertise au microenvironnement tumoral et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des anticorps. L’approche d’Innate Pharma lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

