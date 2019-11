Innate Pharma : annonce la présentation de données précliniques au SITC 2019

Les données précliniques montrent l’avancement du portefeuille d’immuno-oncologie dans les trois piliers stratégiques de la Société : les inhibiteurs de points de contrôle, le ciblage des antigènes tumoraux et le microenvironnement tumoral

Marseille, le 6 novembre 2019, 7h00

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH ; Nasdaq : IPHA) présentera une mise à jour de son portefeuille préclinique au congrès 2019 de la société pour l’immunothérapie des cancers (SITC) qui se déroule à National Harbor, Maryland, du 6 au 10 novembre 2019. Les présentations incluent :

Des données in vivo de l’ anti-CD39 IPH5201 soutenant le rationnel de l'évaluation de la combinaison avec les inhibiteurs des points de contrôle PD-1/PD-L1

soutenant le rationnel de l'évaluation de la combinaison avec les inhibiteurs des points de contrôle PD-1/PD-L1 Des résultats précliniques de l’ anti- CD73 IPH5301 ciblant la voie immunosuppressive de l’adénosine

ciblant la voie immunosuppressive de l’adénosine Une nouvelle génération d’anticorps engageant les cellules NK (NKCEs) trifonctionnels, soutenant leur développement clinique en immunothérapie

Innate présentera également des données in vitro pour IPH5401, démontrant que la molécule a le potentiel de bloquer l’activation et la migration des neutrophiles humains, un mécanisme majeur permettant la réactivation des cellules effectrices. La Société considère que ces données soutiennent l’essai clinique multicentrique et ouvert de Phase I en cours (STELLAR‑001), comprenant une escalade de dose et une extension de cohorte, évaluant la tolérance et l’efficacité d’IPH5401 en combinaison avec durvalumab (anti-PD-L1) dans les tumeurs solides avancées.

Eric Vivier, Directeur Scientifique d’Innate Pharma, tiendra une conférence sur l’exploitation de l’immunité innée dans les cancers, dans le cadre de la session académique dédiée aux cellules NK.

« Nous sommes ravis de présenter des données de plusieurs de nos produits précliniques et cliniques au SITC 2019, notamment trois anticorps ciblant le microenvironnement tumoral ainsi que notre nouvelle technologie d’anticorps multispécifiques engageant les cellules NK, » commente Eric Vivier, Directeur Scientifique d’Innate Pharma. « Ces données appuient la science et les technologies innovantes que nos scientifiques continuent de développer, contribuant ainsi à faire avancer notre stratégie multi-cibles en immuno-oncologie. »

Présentation orale :

·Concurrent Session 312: NK Cells: From Basic Science to Clinical Application “Basic Science” présentée par Eric Vivier, DVM, PhD, Innate Pharma

Samedi 9 november | 17h15

Posters :

·IPH5301, a CD73 blocking antibody targeting the adenosine immunosuppressive pathway for cancer immunotherapy, Poster P323

Vendredi 8 novembre | 12h30 – 14h et 18h30 – 20h



·IPH5201, a blocking antibody targeting the CD39 immunosuppressive pathway, unleashes immune responses in combination with cancer therapies, Poster P488

Samedi 9 novembre | 12h35 – 14h05 et 19h – 20h30



·IPH5401 anti-human C5aR antibody targets suppressive myeloid cells in the TME, Poster P268

Samedi 9 novembre | 12h35 – 14h05 et 19h – 20h30



·Multifunctional natural killer cell engagers targeting NKp46 trigger protective tumor immunity, Poster P776

Samedi 9 novembre | 12h35 – 14h05 et 19h – 20h30

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Pionnière dans la biologie des cellules NK, Innate Pharma a élargi son expertise au microenvironnement tumoral et au ciblage d’antigènes tumoraux, ainsi qu’à l’ingénierie des anticorps. L’approche d’Innate Pharma lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq Global Select Market.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société ainsi que la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma ( www.innate-pharma.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le prospectus définitif de la Société daté du 16 octobre 2019 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

