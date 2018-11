Innate Pharma : deux présentations de données prévues

02/11/2018 | 07:42

Innate Pharma annonce que des données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant monalizumab, son produit plus avancé (développé avec MedImmune), et son anticorps first-in-class IPH4102, seront présentées dans les prochaines semaines aux Etats-Unis.



Il présentera oralement des résultats cliniques et translationnels sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab dans les cancers de la tête et du cou en rechute ou métastatique au congrès annuel du SITC 2018 à Washington (7 au 11 novembre).



Une présentation orale de données mises à jour pour l'essai de Phase I évaluant IPH4102 chez les patients présentant un Syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire est quant à elle prévue au congrès annuel de l'ASH 2018 à San Diego (1er au 4 décembre).



