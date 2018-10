Innate Pharma : données mises à jour d'un essai de phase II

22/10/2018 | 07:44

Innate Pharma fait part de données mises à jour de l'essai de Phase II évaluant la combinaison de monalizumab avec cetuximab (anti-EGFR) chez des patients prétraités présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou métastatique.



'Ces résultats confirment l'activité clinique émergente rapportée à l'AACR plus tôt cette année', indique Pierre Dodion, le directeur médical d'Innate Pharma, a propos de la présentation de ces données samedi au congrès de l'ESMO 2018 à Munich.



'Sur la base de ce succès, nous avançons notre programme clinique et explorons les bénéfices potentiels de cette combinaison chez les patients ayant reçu à la fois une chimiothérapie à base de sels de platine et des traitements anti-PD-1/L1', poursuit-il.



