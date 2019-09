Innate Pharma : entouré après ses bénéfices semestriels

13/09/2019 | 10:17

Innate Pharma grimpe de 8% après la publication par la société biopharmaceutique d'un bénéfice net pour le premier semestre 2019 de 13,2 millions d'euros comparé à une perte nette de 15,1 millions d'euros pour le premier semestre 2018 retraité.



Ses produits opérationnels ont augmenté de près de 160% à 59,2 millions d'euros, dont 51,6 millions proviennent des accords de collaboration et de licence et 7,6 millions d'euros du crédit d'impôt recherche.



La situation de trésorerie s'élève à 200,3 millions d'euros au 30 juin 2019 (202,7 millions au 31 décembre 2018), incluant l'encaissement de 108,8 millions correspondant au dernier paiement d'AstraZeneca associé a la signature de l'accord d'octobre 2018.



