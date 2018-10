Innate Pharma : étend sa collaboration avec AstraZeneca

23/10/2018 | 09:58

Innate Pharma a annoncé la signature d'un accord multi-termes élargissant sa collaboration avec AstraZeneca, pour accélérer le développement de leurs portefeuilles en oncologie et donner plus rapidement accès à de nouvelles options thérapeutiques.



Dans le cadre de cet accord, Innate prend en licence les droits commerciaux aux États-Unis et en Europe de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk), un traitement contre la leucémie à tricholeucocytes développé par AstraZeneca et récemment approuvé par la FDA.



AstraZeneca obtiendra l'intégralité des droits en oncologie de l'anticorps humanisé 'first-in-class' anti-NKG2A, monalizumab. Il acquiert également une option sur IPH5201, un anticorps ciblant CD39, ainsi que sur quatre actifs précliniques du portefeuille d'Innate.



