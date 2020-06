Innate Pharma : feu vert de la FDA à la reprise de Tellomak

Données financières EUR USD CA 2020 117 M 133 M - Résultat net 2020 -23,9 M -27,1 M - Tréso. nette 2020 125 M 141 M - PER 2020 -8,24x Rendement 2020 - Capitalisation 468 M 530 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,93x Nbr Employés 235 Flottant 75,3% Graphique INNATE PHARMA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INNATE PHARMA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 11,58 € Dernier Cours de Cloture 5,93 € Ecart / Objectif Haut 133% Ecart / Objectif Moyen 95,3% Ecart / Objectif Bas 51,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mondher Mahjoubi Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer Hervé Eloi Dominique Brailly Chairman-Supervisory Board Laure-Hélène Mercier CFO & Member-Executive Board Eric Vivier Chief Scientific Officer & Senior Vice President Pierre F. Dodion Chief Medical Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INNATE PHARMA -0.50% 530 LONZA GROUP 38.17% 38 245 CELLTRION, INC. 75.97% 32 815 SEATTLE GENETICS, INC. 49.77% 29 587 IQVIA HOLDINGS INC. -9.28% 26 263 MODERNA, INC. 221.78% 25 176