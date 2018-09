Innate Pharma : future présentation de données à des congrès

10/09/2018 | 08:05

Innate Pharma annonce de futures présentations de données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant son anticorps first-in-class IPH4102 et monalizumab, produit le plus avancé de son portefeuille et développé avec AstraZeneca/MedImmune.



Elles seront seront respectivement présentées lors du congrès 2018 de l'EORTC CLTF à St Gallen en Suisse, du 27 au 29 septembre, et au congrès annuel de l'ESMO (Société Européenne d'Oncologie Médicale) à Munich en Allemagne, du 19 au 23 octobre.



Par ailleurs, Eric Vivier, le directeur scientifique d'Innate Pharma, est invité au congrès de l'ESMO en tant qu'orateur au sein d'un symposium dédié à la détection précoce du cancer à l'aide de biomarqueurs peu invasifs.



