Innate Pharma : lancement de l'introduction sur le Nasdaq

07/10/2019 | 07:41

Innate Pharma annonce, sous réserve notamment des conditions de marché, le lancement de son introduction sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum hors option de surallocation.



Réservée à une catégorie de personnes, l'opération sera réalisée via une offre d'American Depositary Shares (ADSs) -chacune d'entre elles représentant une action ordinaire- aux États-Unis et un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays.



La société prévoit d'accorder aux banques en charge de l'offre une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant 30 jours des titres supplémentaires dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total émis dans le cadre de l'offre globale.



