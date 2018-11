Innate Pharma : nomme son nouveau Conseil Stratégique composé d’experts en immuno-oncologie

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) a annoncé aujourd'hui la nomination de six experts éminents au sein de son nouveau Conseil Stratégique (Strategic Advisory Board, SAB). Le SAB travaillera avec l'équipe de management et conseillera la Société sur les aspects scientifiques, médicaux, translationnels et de sa stratégie de développement.

« Nous sommes fiers d'être rejoints par une équipe d'experts indépendants, de renommée mondiale, en immunologie et en oncologie » commente, Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate Pharma. « Depuis sa création, Innate Pharma est à l'avant-garde de l'immunologie pour transformer les découvertes scientifiques en traitements anti-cancéreux innovants. L'expertise remarquable et hautement complémentaire des membres du SAB, au sein de ce comité consultatif, apportera une vision pour soutenir la science développée chez Innate Pharma, grâce à la combinaison d'approches multidisciplinaires et de technologies de pointe. »

Pierre Dodion, Directeur Médical d'Innate Pharma, ajoute : « Chez Innate Pharma, nous avons toujours considéré les activités précliniques et cliniques comme fortement liées. Nous continuons d'être engagés pour amener de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints d'un cancer et à faire avancer notre portefeuille de candidats-médicaments innovants d'immuno-oncologie vers des stades de développement avancés. Un accent scientifique important sera également mis sur nos activités commerciales démarrant avec Lumoxiti. Les nouveaux membres du SAB apporteront une aide scientifique et médicale précieuse ainsi qu'un soutien primordial pour toutes nos activités. »