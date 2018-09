Innate Pharma : perte nette semestrielle légèrement réduite

14/09/2018 | 08:21

Innate Pharma publie une perte nette de 16,2 millions d'euros pour les six premiers mois de 2018 contre 16,6 millions au premier semestre 2017, malgré une augmentation de 4,6 millions des dépenses de recherche et développement.



Les produits opérationnels de la société biopharmaceutique s'élèvent de près de 12% à 23,7 millions d'euros, provenant principalement des accords de collaboration et de licence (16,9 millions) et du crédit impôt recherche (6,2 millions).



La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers (courants et non courants) s'établit à 141,6 millions d'euros au 30 juin 2018 (176,6 millions au 31 décembre 2017). À la même date les dettes financières s'élevaient à 5,2 millions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.