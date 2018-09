Innate Pharma : premier patient recruté pour STELLAR-001

12/09/2018 | 08:21

Innate Pharma annonce le recrutement du premier patient dans l'étude de Phase I avec escalade de dose et extension de cohorte (STELLAR-001) évaluant IPH5401 en combinaison avec durvalumab (Imfinzi), chez des patients présentant différentes tumeurs solides.



L'étude comprend des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec une résistance secondaire à des traitements d'immuno-oncologie ou d'un hépatocarcinome n'ayant jamais reçu de traitements d'immuno-oncologie.



Innate Pharma et MedImmune ont conclu en janvier une collaboration clinique non exclusive afin d'évaluer IPH5401 en combinaison avec durvalumab. L'étude est conduite en France et aux Etats-Unis par Innate et les coûts sont répartis à parts égales entre les partenaires.



