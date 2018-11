Innate Pharma : présentation de données sur monalizumab

12/11/2018 | 07:50

Innate Pharma indique avoir présenté des analyses et données issues d'une l'étude de Phase II évaluant la combinaison monalizumab-cetuximab, chez des patients prétraités présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou métastatique.



Ces données soutiennent l'avancée du programme clinique avec, en premier lieu, le recrutement d'une cohorte additionnelle de patients qui ont déjà reçu à la fois une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-1/L1.



Le Professeur Roger B. Cohen, de l'Hôpital de l'Université de Pennsylvanie et investigateur principal de l'étude, a présenté ces données lors d'une session orale, le 11 novembre, à la conférence annuelle de la SITC 2018 à Washington.



