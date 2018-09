Innate Pharma : présente des résultats pour IPH4102 dans les Lymphomes T Cutanés (LTC) avancés

Présentation orale de l'étude de Phase I au congrès de l'EORTC CLTF 2018 : suivi des patients de l'escalade de dose et premières données de l'extension de cohorte

IPH4102 a montré une activité clinique encourageante, avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable

Les patients atteints de Syndrome de Sézary (n=20) traités dans l'escalade de dose montrent une médiane de survie sans progression proche d'un an

Marseille, le 29 septembre 2018, 8h30 CEST

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) présente aujourd'hui de nouvelles données de l'essai clinique de Phase I évaluant IPH4102 chez des patients présentant un lymphome T cutané (LTC) en rechute ou réfractaire. Ces données, incluant un suivi plus long des patients traités dans l'escalade de dose et les premières données d'une cohorte additionnelle de patients, sont présentées aujourd'hui au congrès de l'EORTC CLTF* à Saint-Gall, en Suisse, par le Pr. Martine Bagot, investigateur principal de l'étude et Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis (Paris). IPH4102 est l'anticorps « first-in-class » anti-KIR3DL2 propriétaire d'Innate Pharma, conçu pour le traitement des lymphomes à cellules T.

« Ces données confirment les tendances positives observées dans l'escalade de dose de l'essai, avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable chez ces patients atteints d'un LTC lourdement prétraités, dont une majorité atteints de Syndrome de Sézary » commente Pierre Dodion, Directeur Médical d'Innate Pharma. « Ces données serviront de base pour l'initiation d'un programme clinique de Phase II dans le Syndrome de Sézary et élargi à d'autres sous-types de lymphomes à cellules T. Dans les prochains mois, nous fournirons plus d'éléments concernant ces données et les plans de développement clinique qui en découleront. »

Au 28 juin 2018, un total de 44 patients présentant un LTC en rechute ou réfractaire était évaluable du point de vue de la tolérance et de l'activité clinique. L'étude est composée de deux parties : une escalade de dose (n=25) et une extension de cohorte (n=19). Les patients ont reçu un nombre médian de 3 traitements systémiques antérieurs. IPH4102 a démontré un profil de toxicité favorable et a été bien toléré. L'essai a montré une activité clinique encourageante avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable.

Dans la population totale, le taux de réponses objectives confirmées était de 36%, la durée de réponse et la survie sans progression médianes étaient de 13,8 et 8,2 mois respectivement. Les patients atteints de Syndrome de Sézary (n=20) traités dans l'escalade de dose montrent désormais une médiane de survie sans progression proche d'un an. Au 28 juin 2018, la médiane de suivi était de 12,7 mois et 9 patients étaient toujours en cours de traitement.

Les meilleurs résultats ont été observés chez les patients dont l'observation anatomopathologique ne met pas en évidence de transformation histologique à grandes cellules (large cell transformation, LCT) (n=29) ; ces patients ont atteint un taux de réponse de 51,7% et une survie sans progression de 12,8 mois. La transformation histologique à grandes cellules est présente chez approximativement 10% des patients présentant un mycosis fongoïde ou un Syndrome de Sézary**. Elle est associée à un pronostic plus défavorable avec une survie plus courte y compris avec les traitements actuellement disponibles.

« Cette population de patients reste en fort besoin médical alors qu'ils continuent de progresser après plusieurs lignes de traitements, » commente le Pr Martine Bagot, investigateur principal. « L'essai a montré une amélioration durable des paramètres de qualité de vie, dont le prurit, et ce chez les patients ayant des réponses complètes, des réponses partielles et même chez ceux dont la maladie a été stabilisée. L'activité clinique encourageante d'IPH4102 appuie l'exploration de ses bénéfices thérapeutiques potentiels, non seulement chez les patients présentant un Syndrome de Sézary mais aussi d'autres lymphomes à cellules T. Ces résultats associés à un profil de toxicité favorable, permettent d'envisager IPH4102 comme une option thérapeutique clef pour les formes agressives de lymphomes à cellules T. »

La présentation est disponible dans la rubrique IPH4102 du site internet d'Innate Pharma.