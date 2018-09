Innate Pharma : présente ses résultats financiers et l’avancée de son portefeuille au premier semestre 2018

Données préliminaires d'activité anti-tumorale pour monalizumab, le produit le plus avancé du portefeuille, en combinaison avec cetuximab dans les cancers de la tête et du cou avancés et avec durvalumab dans le cancer colorectal de type microsatellite-stable présentées à des conférences médicales

Recrutement de patients additionnels dans l'extension de cohorte de monalizumab en combinaison avec cetuximab dans les cancers de la tête et du cou avancés

Initiation d'un essai clinique de Phase I pour l'anticorps anti-C5aR « first‑in‑class », IPH5401, en combinaison avec Imfinzi ® (durvalumab) dans différentes tumeurs solides

Présentation de nouvelles données cliniques et translationnelles pour monalizumab et IPH4102 lors de prochaines conférences médicales

Position de trésorerie s'élevant à 141,6m€* (million d'euros) au 30 juin 2018

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris: FR0010331421 - IPH), annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2018. Les comptes consolidés sont joints au présent communiqué.

« Au premier semestre 2018, notre portefeuille innovant a continué de progresser, qu'il s'agisse de nos programmes sous partenariat ou propriétaires en immuno-oncologie. L'émergence de données cliniques pour monalizumab, notre produit le plus avancé, nous encourage et nous sommes impatients de présenter les données mises à jour de l'étude de Phase I/II évaluant monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients avec un cancer de la tête et du cou en rechute ou métastatique au prochain congrès de l'ESMO, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. « Notre engagement et nos efforts dans le développement clinique de nos candidats sont une priorité. Avec notre partenaire AstraZeneca/MedImmune, nous avons récemment décidé de recruter de nouveaux patients dans l'essai évaluant monalizumab avec cetuximab pour acquérir plus d'expérience chez des patients présentant un cancer de la tête et du cou avancé ayant déjà reçu un traitement anti-PD-1/L1. L'essai de Phase I évaluant IPH5401 en combinaison avec durvalumab a démarré et nous avons hâte de partager de nouvelles données sur IPH4102. »

Principaux éléments financiers du premier semestre 2018**:

Les résultats d'Innate Pharma au 30 juin 2018 se caractérisent par :

Une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers (courants et non courants) s'élevant à 141,6m€ au 30 juin 2018 (176,6m€ au 31 décembre 2017).

À la même date les dettes financières s'élevaient à 5,2m€, dont 3,9m€ de dettes non-courantes (5,9m€ au 31 décembre 2017, dont 4,5m€ de dettes non-courantes).

Des produits opérationnels s'élevant à 23,7m€ (21,2m€ au premier semestre 2017), provenant principalement des accords de collaboration et de licence (16,9m€) et du crédit impôt recherche (6,2m€).

Les revenus des accords de collaboration et de licence correspondent principalement à l'étalement comptable du paiement reçu par Innate Pharma relatif à l'accord signé en avril 2015 avec AstraZeneca/MedImmune pour monalizumab (16,7m€).

Des charges opérationnelles s'élevant à 39,4m€ (37,1m€ au premier semestre 2017), dont 86% consacrés à la recherché et développement.

L'augmentation de 4,6m€ des dépenses de recherche et développement est en ligne avec l'élargissement et l'avancement du portefeuille d'Innate. Les charges relatives aux paiements en actions sont en baisse de 4,0m€, dont 1,9m€ lié au personnel R&D et 2,1m€ au personnel administratif, expliquant la majeure partie de la baisse des charges administratives.

Une perte nette s'élevant à 16,2m€ (16,6m€ au premier semestre 2017).