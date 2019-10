Innate Pharma : publication d'un article dans Nature

03/10/2019 | 08:42

Innate Pharma annonce la publication d'un article de synthèse dans Nature intitulé 'Harnessing Innate Immunity in Cancer Therapy' et signé par des scientifiques de la société biopharmaceutique, associés à d'autres immunologistes de renom.



'Les auteurs présentent une version revisitée du 'cycle immunitaire antitumoral', qui constitue actuellement la base conceptuelle de la recherche et développement en immuno-oncologie', précise Innate Pharma.



L'article couvre les mécanismes par lesquels les cellules de l'immunité innée exercent des fonctions antitumorales majeures, et traite des immunothérapies de nouvelle génération, ciblant l'immunité innée et ayant produit des signaux cliniques préliminaires prometteurs.



