Innate Pharma : publication de données dans le journal Cell

31/05/2019 | 07:40

Innate Pharma a annoncé la publication de données démontrant le potentiel des NKCE NKp46 multifonctionnels en immunothérapie des cancers, produits en collaboration avec l'Université Aix-Marseille et Marseille Immunopôle, dans l'édition numérique du 30 mai du journal Cell.



Dans cet article, les auteurs décrivent le potentiel de l'activation des cellules NK contre le cancer par le biais de NKCE en se fondant sur un potentiel antitumoral et un profil de tolérance favorable comparé aux 'engagers' de cellules T.



Dans le cadre dans la collaboration annoncée en octobre 2018, AstraZeneca a récemment fait l'acquisition d'une option de licence exclusive pour un programme d'anticorps multispécifique engageant les cellules NK par NKp46 issu du portefeuille préclinique d'Innate Pharma.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.