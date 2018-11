Innate Pharma : publication sur monalizumab dans Cell

30/11/2018 | 07:34

Innate Pharma annonce la publication, le 29 novembre dans la revue scientifique Cell, de travaux de recherche démontrant le potentiel de son monalizumab, un anticorps anti-NKG2A qui pourrait étendre le champ de l'immuno-oncologie aux immunothérapies à base de NK.



Il a montré des résultats préclinique et clinique prometteurs en combinaison avec durvalumab, autre inhibiteur de point de contrôle immunitaire, et cetuximab, médicament ciblé dont le mécanisme repose en partie sur la stimulation de l'action cytotoxique des cellules NK.



'Ces travaux, conduits par le Professeur Eric Vivier et les équipes d'Innate Pharma en collaboration avec MedImmune et des chercheurs et cliniciens de référence, constitueront la référence pour les futurs développements de monalizumab', affirme la société.



