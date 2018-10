Innate Pharma : renforce et étend sa collaboration de développement en oncologie avec AstraZeneca

Innate Pharma fait l'acquisition des droits de commercialisation de l'anti-cancéreux Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe, devenant une société de biotechnologies intégrée

Marseille, le 23 octobre 2018, 7h00

Innate Pharma SA (« Innate » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord multi-termes avec AstraZeneca et MedImmune, son bras recherche et développement de molécules biologiques. Cet accord élargit la collaboration existante, visant à accélérer le développement du portefeuille en oncologie de chacune des parties et à donner plus rapidement accès aux patients à de nouvelles options thérapeutiques. Cette collaboration étendue va permettre à Innate de se développer sur le plan commercial, renforcer sa capacité d'investissement pour développer son portefeuille en immuno-oncologie (IO) et sa plateforme R&D. De son côté, AstraZeneca va enrichir son portefeuille IO avec de nouveaux programmes cliniques et précliniques.

Dans le cadre de cet accord, Innate prend en licence les droits commerciaux aux États-Unis et en Europe de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk), un traitement contre la leucémie à tricholeucocytes développé par AstraZeneca et récemment approuvé par la FDA. AstraZeneca obtiendra l'intégralité des droits en oncologie de l'anticorps humanisé « first-in-class » anti-NKG2A, monalizumab, étendant le partenariat initialement annoncé en 2015. AstraZeneca acquiert également une option sur IPH5201, un anticorps ciblant CD39, ainsi que sur quatre actifs précliniques du portefeuille d'Innate.

Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma, commente : « Ce jour est un moment décisif pour Innate Pharma alors que nous devenons une société de biotechnologies intégrée. Lumoxiti est une innovation thérapeutique majeure pour les patients qui souffrent d'une leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire et nous sommes fiers d'être en mesure de répondre à un besoin médical majeur. Notre équipe commerciale sera spécialisée dans les cancers rares et générera plus de valeur à mesure que notre portefeuille s'étoffera. En outre, la décision d'AstraZeneca d'exercer son option pour obtenir la totalité des droits de monalizumab en oncologie et de collaborer sur IPH5201 et quatre autres programmes précliniques qui seront à sélectionner, valide la solidité de notre portefeuille d'oncologie. »

Pascal Soriot, Président Directeur Général d'AstraZeneca commente : « Notre collaboration étendue avec Innate Pharma nous permet de renforcer notre leadership en immuno-oncologie et d'explorer le potentiel des voies d'immuno-oncologie de nouvelle génération avec l'équipe scientifique de renommée mondiale d'Innate. L'accord d'aujourd'hui sécurise également la commercialisation sur le long-terme de Lumoxiti, récemment approuvé par la FDA dans une maladie rare, grâce à l'expertise et à l'investissement d'Innate Pharma. »

Lumoxiti :

Innate Pharma prend en licence les droits commerciaux aux États-Unis du traitement pour la leucémie à tricholeucocytes (« LT ») récemment approuvé par la FDA d'AstraZeneca, Lumoxiti, marquant ainsi le premier pas dans la stratégie d'Innate Pharma de devenir une société intégrant les fonctions de R&D et de commercialisation. En outre, Innate tirera partie de la structure commerciale de Lumoxiti pour commercialiser les futurs traitements issus de son propre pipeline en hémato-oncologie, tel qu'IPH4102. Avec le soutien d'AstraZeneca, Innate assurera le développement et la commercialisation de Lumoxiti en Europe, sous réserve de son approbation.

Lumoxiti est une cytotoxine ciblant CD22 et un traitement « first-in-class » aux États-Unis chez les adultes présentant une LT en rechute ou réfractaire ayant reçu au moins deux lignes de traitements systémiques, dont des analogues de nucléosides puriques. Chaque année, environ 1 000 nouveaux cas de LT sont diagnostiqués aux États-Unis, dont une partie sera éligible à Lumoxiti. Lumoxiti a été approuvé par la FDA le 13 septembre 2018.

Innate comptabilisera les ventes et co-commercialisera Lumoxiti avec AstraZeneca aux États-Unis et en assumera l'entière responsabilité d'ici mi-2020. Innate versera à AstraZeneca un paiement initial de 50 millions de dollars pour Lumoxiti ainsi que des paiements futurs s'élevant jusqu'à 25m$ liés à l'atteinte d'étapes commerciales et réglementaires, en contrepartie de la propriété intellectuelle et du développement clinique et industriel du médicament.

Monalizumab :

Sur la base de la collaboration signée en 2015, AstraZeneca exerce son option pour obtenir la totalité des droits en oncologie de monalizumab, l'anticorps humanisé « first-in-class » anti-NKG2A d'Innate. NKG2A est un récepteur inhibiteur exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur qui inhibe leurs fonctions antitumorales. Innate Pharma et AstraZeneca/MedImmune partagent actuellement le développement de monalizumab en Phase II dans des études en combinaison, à la fois dans les cancers de la tête et du cou et dans le cancer colorectal, ainsi que dans d'autres études en cours dans des tumeurs solides.

Les résultats de l'étude de Phase II, sans bras contrôle, évaluant monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou ont été présentés au congrès de l'ESMO 2018, montrant des réponses profondes et durables chez 40 patients, avec un taux de réponse global de 27,5%, une médiane de survie sans progression de 5,0 mois et une survie globale de 10,3 mois. Parmi les 40 patients recrutés dans l'expansion de cohorte, les données de tolérance concordent avec celles précédemment présentées à l'AACR 2017 et 2018 (Abstract #1049PD).

AstraZeneca paiera à Innate Pharma 100 millions de dollars pour l'extension de la collaboration sur monalizumab au premier trimestre 2019. AstraZeneca paiera 100 millions de dollars supplémentaires au démarrage potentiel du premier essai de Phase III.

CD39 et autres programmes précliniques :

AstraZeneca entre dans une collaboration de développement comprenant une option pour un co-développement et une co-commercialisation avec Innate de son anticorps monoclonal anti-CD39, IPH5201.

CD39 est une enzyme extracellulaire membranaire exprimée à la fois sur les lymphocytes T régulateurs et sur les cellules tumorales. Il joue un rôle majeur dans la mise en oeuvre d'une immunosuppression par la voie dégradant l'adénosine triphosphate (ATP) en adénosine. Le rôle immunosuppressif critique de la voie adénosine est de plus en plus reconnu et viendra en complément du portefeuille leader d'AstraZeneca dans cette voie.

AstraZeneca versera un paiement initial de 50 millions de dollars pour l'option de co-développement et de co-commercialisation d'IPH5201. Innate est également éligible à un paiement à l'exercice de l'option, des paiements d'étape et des redevances sur les ventes. Innate aura la possibilité d'une co-promotion et d'un partage des profits en Europe.

AstraZeneca versera également un paiement initial global de 20 millions de dollars à Innate pour l'option de licence exclusive sur les quatre produits au stade préclinique. AstraZeneca pourra exercer chacune de ces options, le stade de développement clinique déclenchant le paiement de l'exercice de l'option. Innate est également éligible à des paiements d'étape et des redevances sur les ventes. Innate aura un droit de co-promotion pour un partage des profits en Europe.

Investissement au capital d'Innate Pharma :

Étant donnée la relation de long-terme établie entre les deux partenaires, AstraZeneca acquerra 9,8% du capital d'Innate par le biais de l'émission de 6 260 500 actions nouvelles, émises au prix de 10€/action.

Les nouvelles actions seront émises en accord avec la résolution 26 votée à l'Assemblée Générale d'Innate Pharma le 29 mai 2018. L'émission des actions nouvelles devrait avoir lieu le ou autour du 25 octobre 2018.

Vous pourrez trouver plus de détails sur l'accord en fin de document.

Evercore agit en tant que conseil financier d'Innate Pharma.

À propos de la leucémie à tricholeucocytes :

La leucémie à tricholeucocytes (« LT ») est une leucémie rare, chronique, progressant lentement dans laquelle la moelle osseuse produit en grande quantité des Lymphocytes B anormaux. La LT peut conduire à des situations graves, dont des infections, des saignements et de l'anémie. Environ 1 000 personnes sont diagnostiquées d'une LT chaque année aux États-Unis. La LT représente 3% de toutes les leucémies de l'adulte. Alors que de nombreux patients répondent aux traitements, 30 à 40% d'entre eux finissent par rechuter au bout de 5 à 10 ans après leur premier traitement. En l'absence d'un standard de traitement établi et avec peu d'options thérapeutiques disponibles, les patients atteints d'une LT en rechute ou réfractaire sont une population en fort besoin médical.

À propos de Lumoxiti :

LUMOXITI(TM) (moxetumomab pasudotox-tdfk) est une cytotoxine ciblant CD22 et un traitement « first-in-class » approuvé aux États-Unis pour les adultes atteints d'une LT en rechute ou réfractaire, ayant reçu au moins deux lignes de thérapies systémiques, dont des analogues de nucléosides puriques. LUMOXITI n'est pas recommandé pour des patients présentant une insuffisance rénale sévère (CrCl inférieur ou égal à 29 mL/min). Il est formé par la portion de liaison d'un anticorps contre CD22 fusionnée avec une toxine bactérienne tronquée ; la toxine inhibe la synthèse de protéines et finalement déclenche la mort de la cellule par apoptose. LUMOXITI a reçu la désignation orpheline de la FDA pour le traitement de la LT.

À propos de l'essai de Phase III '1053' :

L'essai '1053' est un essai clinique de Phase III sans bras contrôle et multicentrique, évaluant l'efficacité, la tolérance, l'immunogénicité et la pharmacodynamique de moxetumomab pasudotox, en monothérapie, chez des patients ayant reçu précédemment au moins deux lignes de traitements systémiques, dont des analogues de nucléosides puriques. L'essai a recruté 80 patients sur 34 sites et dans 14 pays. Le critère primaire d'efficacité était un taux de réponses complètes (CR) durables, telle que les patients présentent une rémission hématologique complète (normalisation de l'hémogramme du patient) d'une durée supérieure à 180 jours. Les critères secondaires incluaient le taux de réponse global, la survie sans rechute, la survie sans progression, le délai de réponse, la tolérance, la pharmacocinétique et le potentiel immunogénique.

À propos d'Innate Pharma:

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies intégrée dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d'Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d'oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats « first-in-class » au stade clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le système immunitaire, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche a permis à Innate Pharma de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S, Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca/Medimmune.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com

Code ISIN
Code mnémonique
LEI

FR0010331421

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

IPH

9695002Y8420ZB8HJE29

Disclaimer :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.

ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LA TRANSACTION

Éléments marquants pour Innate Pharma :

Innate Pharma (« Innate » ou la « société ») fait l'acquisition des droits de commercialisation de Lumoxiti, médicament récemment approuvé par la FDA, aux États-Unis et en Europe, devenant une société de biotechnologies intégrée spécialisée en oncologie

Sur la base des données prometteuses présentées à l'ESMO 2018, AstraZeneca exerce son option pour obtenir la totalité des droits de monalizumab en oncologie avec un paiement de 100 millions de dollars (m$)

Élargissant la collaboration existante, AstraZeneca obtient des options sur plusieurs programmes précliniques prometteurs en immuno-oncologie, dont IPH5201 (anti-CD39), avec un paiement initial combiné de 70m$, validant le leadership d'Innate dans la recherche en immuno-oncologie et lui conservant une exposition économique significative

L'établissement de la présence commerciale pour Lumoxiti est une première étape vers une franchise autour des maladies rares d'hémato-oncologie, complémentaires avec le candidat propriétaire IPH4102

AstraZeneca entre au capital d'Innate Pharma à hauteur de 9,8% par le biais de l'émission d'actions nouvelles au prix de 10€ / action

Les différents termes de l'accord vont renforcer la capacité d'Innate à investir durablement dans son portefeuille et sa plateforme en immunité innée

La transaction permet de tirer profit des forces de chaque partie, Innate bénéficiant de l'expertise d'AstraZeneca en développement et commercialisation et AstraZeneca tirant partie des capacités R&D de niveau international d'Innate

Aperçu de Lumoxiti :

Lumoxiti est un traitement récemment approuvé par la FDA ayant reçu le statut de médicament orphelin de la FDA pour le traitement d'adultes présentant une leucémie à tricholeucocytes (« LT ») en rechute ou réfractaire, ayant reçu au moins deux lignes de thérapies systémiques, dont un analogue de nucléosides puriques

Chaque année, environ 1 000 personnes sont diagnostiquées d'une LT aux États-Unis, dont plus d'un tiers serait éligible à Lumoxiti, sous le label actuel, au cours de leur maladie

AstraZeneca a annoncé que Lumoxiti coûtera 25 000 dollars par cycle, avec des traitements de six cycles selon le label actuel de la FDA

Termes de la Transaction :

Lumoxiti

Innate recevra la totalité des droits commerciaux aux États-Unis et en Europe (sous réserve de soumission et d'approbation en Europe)

Innate versera à AstraZeneca un paiement initial de 50m$ ainsi que des paiements futurs s'élevant jusqu'à 25m$ et liés à l'atteinte d'étapes commerciales et réglementaires

Innate et AstraZeneca mettront en place une collaboration à étapes pour la transition des opérations pour Lumoxiti, AstraZeneca étant responsable de tous les aspects de commercialisation aux États-Unis jusqu'à mi-2020 au plus tard, une transition plus rapide étant possible. Innate remboursera les coûts engagés par AstraZeneca avec un partage des coûts en 2019

Monalizumab

Sur la base des données prometteuses présentées à l'ESMO 2018 et dans le cadre l'accord de collaboration initial annoncé en 2015, AstraZeneca exerce son option pour obtenir la totalité des droits de co-développement et commercialisation en oncologie de monalizumab, l'anticorps anti-NKG2A potentiellement « first-in-class »

Selon les termes de l'accord, AstraZeneca versera 100m$ à Innate pour exercer cette option. Innate est éligible à 100m$ additionnels au démarrage de la première étude de Phase III ainsi que 825m$ additionnels pour les paiements d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs de développement, réglementaires et commerciaux. Les essais cliniques de Phase II et Phase III menés conjointement seront financés à 70% par AstraZeneca et 30% par Innate, avec une limite prédéfinie sur les engagements financiers d'Innate

AstraZeneca enregistrera toutes les ventes de monalizumab et paiera à Innate des redevances à deux chiffres assises sur les ventes nettes à la commercialisation. Si Innate choisit de co-financer (voir plus haut), l'accord inclut un droit de co-promotion en Europe pour Innate pour un partage des profits à 50% sur le territoire

IPH5201 (anti-CD39)

AstraZeneca versera un paiement initial de 50m$ pour l'option de licence exclusive de co-développement et co-commercialisation d'IPH5201 et jusqu'à 835m$ en paiements d'exercice d'option, paiements d'étapes de développement et commerciales ainsi que des redevances sur les ventes « high single digit and double digit tiered »

AstraZeneca pourra exercer ces options avant la Phase III

AstraZeneca sera responsable de tous les coûts de développement jusqu'aux études de Phase III. Innate garde le droit de participer au partage des coûts de Phase III pour obtenir un partage des profits à 50% en Europe

Programmes Précliniques Additionnels

AstraZeneca versera un paiement initial de 20m$ pour l'option de licence exclusive pour quatre produits à sélectionner du portefeuille préclinique d'Innate et jusqu'à 855m$ par cibles en paiements d'exercice d'option, paiements d'étapes de développement et commerciales ainsi que des redevances sur les ventes « high single digit and double digit tiered »

Après l'exercice de l'option et jusqu'à la Phase III, AstraZeneca sera responsable de tous les coûts de développement. Innate garde le droit participer au partage des coûts de Phase III pour obtenir un partage des profits à 50% en Europe

Investissement au capital d'Innate Pharma

AstraZeneca acquiert 9,8% du capital d'Innate par le biais de l'émission de 6 260 500 actions nouvelles, émises au prix de 10€/action

Les nouvelles actions seront émises en accord avec la résolution 26 votée à l'Assemblée Générale d'Innate Pharma le 29 mai 2018. L'émission des actions nouvelles devrait avoir lieu le ou autour du 25 octobre 2018

AstraZeneca a pris un engagement de conservation sur les actions nouvelles d'une durée de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles (transfert aux affiliés, offre publique ou cession de bloc approuvée par Innate). Après cette période initiale de 180 jours, et pour une période additionnelle de 180 jours, AstraZeneca s'est engagé à ne vendre ses actions par des ventes ordonnées sur le marché ou des cessions de blocs effectuées par placement privé. AstraZeneca a également accepté une clause de « standstill » d'une durée de 5 ans (qui peut être levée par Innate), sous réserve des exceptions suivantes : maintien de sa participation par AstraZeneca, si un tiers venait à acquérir ou augmenter sa participation au capital au-delà de certains seuils ou lançait une offre publique

Étalement des paiements attendu :

Paiements de 2018

Innate reçoit au moins 118m$ de la part d'AstraZeneca en 2018 provenant de : 72m$ pour l'entrée au capital 26m$ pour le paiement initial lié à IPH5201 20m$ pour le paiement initial lié aux autres programmes précliniques



Paiements de 2019

Innate recevra au moins 124m$ de la transaction (à l'exclusion de tout autre paiement potentiel éventuel) en 2019, dont : 100m$ pour le paiement de l'option liée à monalizumab 24m$ pour le reste du paiement initial lié à IPH5201

Innate paiera au moins 50m$ à AstraZeneca pour le paiement initial lié à Lumoxiti en 2019 ainsi que tout paiement additionnel potentiellement dû

Résumé des termes financiers liés à chaque produit sous partenariat de cette collaboration :

D'AstraZeneca à Innate D'Innate à AstraZeneca Monalizumab IPH5201 4 programmes précliniques additionnels Lumoxiti Paiement d'exercice d'option : 100m$



Prochain paiement d'étape : 100m$ payés à l'initiation des essais de Ph III



Autres paiements d'étapes de développement et réglementaires :

Jusqu'à 400m$



Paiements d'étapes commerciaux : Jusqu'à 425m$



Redevances sur les ventes :

« High single digit - double digit tiered »







Schéma de co-promotion :

Innate garde le droit de participer au partage des profits en Europe à condition de co-financer les développements de Ph III



Paiement initial : 50m$



Paiements court-terme et futur exercice d'option : 35m$



Autres paiements d'étapes de développement et réglementaires : Jusqu'à 300m$



Paiements d'étapes commerciaux : Jusqu'à 500m$



Royalties :

« High single digit - double digit tiered »



Autre information :



AstraZeneca prend en charge les coûts de développement jusqu'à la Ph III



Schéma de co-promotion :



Idem monalizumab



Paiement initial :

20m$ au global



Paiement futur d'exercice d'option : 35m$ par cible



Autres paiements d'étapes de développement et réglementaires : Jusqu'à 320m$ par cible



Paiements d'étapes commerciaux : Idem IPH5201 pour chaque cible



Redevances sur les ventes :

Idem IPH5201



Autre information :



Après exercice et jusqu'à la Ph III, AstraZeneca prend en charge les coûts de développement



Schéma de co-promotion :



Idem monalizumab



Paiement initial : 50m$



Paiements à court-terme : 10m$ liés aux ventes 2019 aux États-Unis



15m$ pour soumission réglementaire en Europe

Disclaimer :

Cette fiche d'information contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate Pharma (www.innate-pharma.com).

La présente fiche d'information, et les informations qu'elle contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un quelconque pays.



Cf. « Étalement des paiements attendu » pour la mise en place Cf. « Étalement des paiements attendu » pour la mise en place

