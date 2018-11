Innate Pharma : série de nominations au conseil stratégique

20/11/2018 | 07:34

Innate Pharma a annoncé la nomination de six experts au sein de son nouveau conseil stratégique (SAB), qui travaillera avec la direction et conseillera la société sur les aspects scientifiques, médicaux, translationnels et de sa stratégie de développement.



'Les nouveaux membres du SAB apporteront une aide scientifique et médicale précieuse ainsi qu'un soutien primordial pour toutes nos activités', explique Pierre Dodion, le directeur médical de la société pharmaceutique.



Parmi ces six nouveaux membres figurent Sebastian Amigorena, directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS et Aurélien Marabelle, directeur clinique du programme d'immunothérapie des cancers de l'institut Gustave Roussy à Villejuif.



