Innate Pharma : trésorerie de 131,7 millions à fin septembre

15/11/2018 | 10:04

Au 30 septembre 2018, Innate Pharma affiche une trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers de 131,7 millions d'euros.



Par ailleurs, pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de la société de biotechnologies s'élève à 21,8 millions d'euros, en hausse par rapport à 2017 (20,5 millions). Il provient majoritairement de l'accord de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca, correspondant à l'étalement comptable sur la période du paiement initial reçu en avril 2015.



'Au cours du troisième trimestre, nous avons présenté des données matures pour les deux programmes les plus avancés de notre portefeuille et continué d'étendre nos programmes cliniques. Ces avancées ont été le déclencheur qui a mené à l'exécution du récent accord structurant avec AstraZeneca', commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.





