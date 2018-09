Innate Pharma : après les semestriels, Oddo BHF reste neutre

14/09/2018 | 09:52

Après la publication par Innate Pharma de résultats semestriels marqués, selon Oddo BHF, par une position de trésorerie 'solide', qui 'devrait lui permettre d'avancer ses différents programmes cliniques dont plusieurs résultats cliniques sont attendus au deuxième semestre', l'analyste annonce maintenir sa recommandation neutre sur le titre.



'Le newsflow sera principalement de nature clinique pour Innate au S2 2018. Il devrait être alimenté notamment par les résultats des combos Monalizumab+durvalumab dans plusieurs types tumeurs et de Monalizumab+cetuximab dans le carcinome de la tête et du cou (SCCHN) ainsi que les datas pour l'IPH4102 dans le syndrome de Sézary. Le S2 devrait aussi être marqué par le lancement de la phase II de Monalizumab+durvalumab dans le SCCHN et des phases I/II pour IPH5401+Imfinzi dans les tumeurs solides', retient Oddo BHF.



L'analyste réaffirme par ailleurs son objectif de cours de 5,8 euros.





