INNELEC MULTIMEDIA : dans le rouge, a commencé son nouvel exercice avec une baisse des ventes

Innelec Multimédia perd 2,73% à 5,70 euros après avoir fait état d'une baisse de son activité au premier trimestre clos fin juin de son exercice 2018-2019. Certes, le groupe a subi de plein fouet l'impact de son recentrage sur ses activités rentables dans les jeux vidéo. Cette décision s'est matérialisée par l'arrêt de ses activités e-cigarette et CD/DVD audio, entrainant un repli de 7,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Mais le principal motif de contrariété se trouve sans doute plutôt dans la contreperformance des activités conservées par Innelec.Ainsi, son chiffre d'affaires à périmètre comparable a reculé de 2,2% au premier trimestre en raison de la faiblesse des nouveautés sur le marché du jeu vidéo sur la période. Le groupe affirme que cette évolution était anticipée.Cela n'empêche pas les investisseurs de la sanctionner. Ils se montrent également indifférents aux perspectives pourtant encourageantes qu'Innelec Multimédia a réaffirmées. Le groupe souligne d'abord que son mix produit s'est améliorée : les activités Konix ont bondi de 97% et les ventes des produits sous licences de 26%. Cela "aura un effet favorable sur le résultat d'exploitation, qui profitera également à plein du plan d'économies mis en place l'année précédente et dont les effets n'avaient été visisbles que sur la seconde partie de l'exercice", rappelle Innelec.De plus, les sorties de jeux prévus dès le second trimestre 2018 et la stratégie de croissance du groupe devraient soutenir l'activité sur l'exercice en cours.Suite à son augmentation de capital de 2,8 millions d'euros réalisée fin mars, destinée à financer sa stratégie, Innelec Multimédia avait indiqué qu'il va mettre l'accent sur la mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe et sur son développement commercial en Afrique pour soutenir sa croissance.