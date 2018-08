Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Innelec Multimedia a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018/2018 (clos fin juin). Ce chiffre est en baisse de 7,2% à données publiées et de 2,2% à périmètre comparable par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le distributeur spécialisé du multimédia explique ce repli par l’arrêt des activités e-cigarette et CD/DVD audio, ainsi que par la faiblesse des nouveautés sur le marché du jeu vidéo sur la période avril- juin.Dans son communiqué, Innelec Multimédia met toutefois en avant la forte augmentation des activité Konix (+97%) et des produits sous licences (+26%)." Cette amélioration très sensible du mix produit aura un effet favorable sur le résultat d'exploitation, qui profitera également à plein du plan d'économies mis en place l'année précédente et dont les effets n'avaient été visibles que sur la seconde partie de l'exercice ", explique le groupe, dans son communiqué." Enfin, les sorties de jeux prévus dès le second trimestre 2018 et la stratégie de croissance du groupe devraient soutenir l'activité sur l'exercice en cours ", conclut Innelec Multimedia.