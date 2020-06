INNELEC anticipe une forte croissance au premier trimestre.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Innelec a essuyé au cours de l'exercice 2019/2020, clos fin mars, une perte nette part du groupe de 0,7 million d'euros contre un profit de 1,55 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du distributeur dans l'univers du jeu vidéo est tombé à 0,23 million d'euros, à comparer avec 1,72 million sur l'exercice précédent. Les résultats ont été impactés par le recul de l'activité. Le chiffre d'affaires est en recul de 5,4% à 102,3 millions d'euros.Comme annoncé, de nombreux éléments ont perturbé dès le mois de novembre 2019 les ventes notamment les mouvements sociaux démarrés en décembre 2019, le lancement retardé de jeux à succès, une baisse générale des achats de consoles de la génération actuelle dans l'attente de la sortie des prochaines consoles pour la fin de l'année 2020 et l'impact sur 15 jours de la fermeture des magasins liée à la crise sanitaire du COVID-19.A compter du début avril, les magasins GSA ont réapprovisionné leur rayon pour répondre à la forte demande des consommateurs en jeu vidéo. Ainsi, Innelec devrait afficher une activité en forte croissance sur le premier trimestre.L'exercice 2020-2021 devrait également profiter du rebond de l'industrie du jeu vidéo avec l'arrivée de nouvelles générations de consoles et de jeux majeurs.Afin de préparer cette reprise et pour faire face à toutes éventualités, le groupe a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 12 millions. Innelec dispose ainsi d'une situation de trésorerie solide et renforcée pour aborder l'exercice 2020-2021.Compte tenu de la dynamique de marché attendue, la poursuite du développement de ses activités Produits dérivés sur le second semestre, l'enrichissement continu de l'offre Accessoires gaming et le développement international de Konix, Innelec confirme toute sa confiance dans sa capacité à renouer de façon durable avec la croissance. L'activité du groupe sur l'exercice 2020-2021 est attendue en progression.