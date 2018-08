Innelec Multimedia : Assassin’s Creed Odyssey

DEVENEZ UN HÉROS GREC LÉGENDAIRE

Écrivez votre propre odyssée et devenez un légendaire héros grec dans Assassin's Creed® Odyssey, une aventure exaltante vous invitant à forger votre destin et tracer votre propre chemin. Influencez le cours de l'Histoire en faisant l'expérience d'un monde riche et en évolution constante, sur lequel chaque décision que vous prenez aura une conséquence.

Façonnée par les dieux et les hommes, la Grèce Antique dévoile tous ses secrets avec Assassin's Creed Odyssey. Prenez part au voyage le plus épique de votre vie. Condamné à mort par votre famille, il est temps de prendre votre destin en main. Partez à la découverte de ce nouveau monde avec Assassin's Creed Odyssey. Entre bataille viscérale et rencontres inattendues, vous contrôlez votre destinée. Sur terre ou sur mer, chaque décision compte. Maîtrisez de nouvelles compétences, personnalisez votre équipement et affrontez ce nouveau monde déchiré par la guerre en dévoilant le héros grec qui est en vous.

Date de sortie : 05/10/2018