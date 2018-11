Innelec Multimedia : Battlefield V

La Seconde Guerre mondiale sous un nouvel angle Battlefield revient aux sources : participez à des événements inattendus mais majeurs du deuxième conflit mondial.

Participez au plus grand conflit de l'Histoire avec Battlefield™ V. La licence revient aux sources et dépeint la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueur frénétiques et brutales aux côtés de votre escouade dans des modes imposants comme Grandes opérations et coopératifs comme Tir Groupé. Assistez également à des batailles méconnues dans un contexte de conflit mondial avec les récits de guerre du mode solo. Combattez dans des environnements inédits et spectaculaires aux quatre coins du monde et découvrez le jeu Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour.

Commandez-le chez Innelec :

Date de sortie : 09/11/2018