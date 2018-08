Innelec Multimedia : Marvel’s Spider-Man

Explorez un nouveau chapitre de l'univers de Spider-Man avec un Peter Parker plus expérimenté. Mettant en vedette l'un des héros les plus emblématiques de la planète, le nouveau Spider-Man vous offre toutes les acrobaties, les improvisations, et la voltige sur toile que vous attendez, tout en vous surprenant avec des éléments jamais vus dans un jeu Spider-Man. Maîtrisez l'art du parkour dans des environnements interactifs uniques, faites face à de nouveaux combats et à des scènes d'action dignes d'un blockbuster. Découvrez Spider-Man comme vous ne l'avez jamais vu !

L'Édition Spéciale comprend :

Le jeu Marvel's Spider-Man sur PS4

Des stickers araignée blanche

Un SteelBook personnalisé

Un mini-artbook avec les premiers concepts et des illustrations inédites

Date de sortie : 07/09/2018