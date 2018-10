Innelec Multimedia : RDV A LA PARIS GAMES WEEK 2018

Nous vous donnons rendez-vous à la Paris Games Week pour découvrir nos différentes gammes de produits ainsi que notre nouveau partenariat avec World of Tanks

Paris Games Week - 26 > 30 octobre 2018

Stand Hall 1 - Allée C 063

Konix devient donc l'accessoiriste officiel du MMO aux 110 millions de joueurs. Choisissez votre équipement de tankiste parmi nos claviers, souris, tapis et casques aux couleurs de World of Tanks, et affrontez vos ennemis sur le champ de bataille !

World of Tanks : Découvrez notre arsenal et soyez prêt pour le champ de bataille !

World of Tanks

Jeu de stratégie et de combat, World of Tanks vous place dans la carlingue d'un tank.

Aux commandes de votre char, vous affrontez des joueurs dans des parties en 15 contre 15 quelque peu mouvementées. Plus de 60 véhicules sont disponibles, allant du char léger aux chasseurs de chars et calqués sur des modèles soviétiques, étatsuniens et même allemands. Vous pouvez améliorer votre tank grâce à des crédits remportés au fur et à mesure des parties, et également via la boutique.