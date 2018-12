Innelec Multimédia : améliore sa rentabilité opérationnelle

Données financières (€) CA 2019 105 M EBIT 2019 2,30 M Résultat net 2019 2,10 M Trésorerie 2019 3,40 M Rendement 2019 2,45% PER 2019 6,84 PER 2020 5,82 VE / CA 2019 0,10x VE / CA 2020 0,08x Capitalisation 14,4 M Graphique INNELEC MULTIMÉDIA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INNELEC MULTIMÉDIA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 8,10 € Ecart / Objectif Moyen 60% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Denis Thébaud Chairman & Chief Executive Officer Marie-Christine Faure Morteau Director Christian Tellier Director Jean-Pierre Bourdon Director Jean-Charles Thebaud Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INNELEC MULTIMÉDIA -28.17% 16 ADOBE SYSTEMS 41.57% 121 096 WORKDAY 61.83% 35 894 AUTODESK 29.32% 29 691 SQUARE INC 81.42% 26 009 ELECTRONIC ARTS -21.01% 24 430