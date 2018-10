Innelec Multimedia : lance sa gamme de périphériques gaming World of Tanks

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à la signature en juin 2018 de l’accord de licence exclusif avec le studio Wargaming, Innelec Multimedia annonce le lancement de sa gamme de périphériques gaming World of Tanks sous la marque Konix. Cette nouvelle gamme comprend des périphériques gaming très appréciés des joueurs de jeux vidéo PC (casques, souris, claviers, …). Chaque produit contient des codes bonus PC qui offrent des avantages dans le jeu pour débuter ou approfondir son expérience.Pour rappel, le contrat de licence porte sur le dévelopemment et la commercialisation exclusive d'accessoires gaming de la marque World of Tanks en France, en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. World of Tanks est un jeu vidéo de simulation de char de combat multijoueur qui rassemble plus de 160 millions de joueurs dans le monde et une communauté particulièrement active.D'autres accords de licence et de distribution sous la marque Konix sont en discussion actuellement confortant ainsi Innelec Multimedia dans sa stratégie de développement de l'activité jeu vidéo et des produits à licences.