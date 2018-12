Innelec Multimedia : reçoit le prix 2018 dans la catégorie « Activation Digitale » décerné par la LIMA pour Konix avec sa nouvelle gamme de produits à licences World of Tanks

En octobre 2018, INNELEC MULTIMEDIA annonçait le lancement de sa gamme d'accessoires gaming World of Tanks sous la marque Konix®. Le contrat de licence porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la conception des produits jusqu'aux packagings et à leur distribution exclusive en France, en Europe, au Moyen Orient et en Afrique.

Deux mois plus tard, l'Association internationale de la license et du merchandising a décerné à INNELEC MULTIMEDIA le prix 2018 sur la catégorie « Activation Digitale ». Par cette récompense, le jury a souhaité saluer la qualité de la gamme de produits développés et la complémentarité de l'offre entre le retail physique et le monde digital du eSport.

Nicolas Berthou, Directeur Général Délégué, déclare : « Je tiens tout d'abord a remercier et à féliciter les équipes de Wargaming (propriétaire de la licence World of Tanks) et nos collaborateurs recompensés par le LIMA face à des géants de la distribution et des grandes marques de jouets. Cette distinction confirme à la fois les excellents fondamentaux de notre marque Konix® et le savoir-faire unique d'INNELEC MULTIMEDIA dans le développement de produits à licences. Cette récompense sera, j'en suis convaincu, un élément moteur supplémentaire pour conclure de nouveaux partenariats qui viendront élargir notre offre de produits à licences. »